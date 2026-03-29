今月限りで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）にラスト出演した。

ニュース明けでMCを努める中山秀征から最後の出演であることを振られると「最後のシューイチ、最後の生放送です」とコメント。中山から「ニュースを読み終えてホッとしていますか」と振られると「もう仕事が終わったな。あとは慣らし運転で」と笑わせた。中山は「緊張感を持って」とツッコんでいた。

岩田アナは今月8日に出演した同番組で、番組の卒業と今月限りでの退社を公表した。同日に自身のインスタグラムのストーリーズでも「本日のOAにありました通り、3月末の日本テレビ退社に伴い、シューイチを卒業することになりました」と報告。「入社以来目標にしていた番組に携わらせていただき、とても幸せでした。今後も育ててくださった皆さんに恩返しができるよう、自分の決断に責任を持ち、努力して精進して参ります。まだあと3回ありますので、よろしくお願いします。退社につきましては、また改めてご報告させてください」と結んだ。

「シューイチ」MCの後任は黒田みゆアナウンサーが務める。

岩田アナは慶大から2018年に日テレに入社。1年目から同局の人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」などを経て、現在は「シューイチ」「沸騰ワード10」などに出演している。