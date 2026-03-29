篠原涼子・ジェシー・藤木直人「パンチドランク・ウーマン」メインキャストがオールアップ【コメント】
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の篠原涼子が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」の最終回が、3月29日よる11時より放送される。最終回の放送を前に、主演・篠原をはじめ、ジェシー（SixTONES）、藤木直人のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。
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本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
第9話では、怜治を塀の外に逃がすこずえの脱獄計画が実行に移されるも、佐伯が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ、怜治をかばった。
篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います」と心境を語った。「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。
ェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。
藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
氷川拘置所刑務官／女区区長
「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います。今日はゆっくりお風呂に入ってください。温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」
未決拘禁者／強盗殺人容疑
「無事に終えることができました。主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」
警視庁刑事部捜査一課／警部補
「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」
彼となら、地獄に堕ちても構わない。氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯雄介（藤木直人）を振り切り、怜治と共に、ついに塀の外へ。
脱獄を許してしまった拘置所は騒然。事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡。こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせ…。
警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするが―。
もう二度と引き返せない…。すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か―運命の最終回。
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◆篠原涼子ら「パンチドランク・ウーマン」クランクアップ
本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います」と心境を語った。「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。
ェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。
藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
◆篠原涼子コメント
氷川拘置所刑務官／女区区長
「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います。今日はゆっくりお風呂に入ってください。温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」
◆ジェシーコメント
未決拘禁者／強盗殺人容疑
「無事に終えることができました。主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」
◆藤木直人コメント
警視庁刑事部捜査一課／警部補
「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」
◆最終回あらすじ
彼となら、地獄に堕ちても構わない。氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は、無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため脱獄を決行。立ちはだかる婚約者の刑事・佐伯雄介（藤木直人）を振り切り、怜治と共に、ついに塀の外へ。
脱獄を許してしまった拘置所は騒然。事態を聞きつけた警察はこずえに共犯の疑いをかけ、その行方を追跡。こずえを奪われた佐伯は、怜治への憎悪を募らせ…。
警察の目をかいくぐって国外逃亡を図るこずえと怜治。その前に、怜治の伯父・日下秋彦（大澄賢也）によって監禁されたままの妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするが―。
もう二度と引き返せない…。すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か―運命の最終回。
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