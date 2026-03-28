三遠が敵地でA東京に逆転勝ち…根本の勝負強いシュートなどで接戦を制し10連勝達成

3月28日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が開催。西地区の三遠ネオフェニックスが、アウェーで東地区上位のアルバルク東京と対戦した。

第1クォーターから激しい点取り合戦となり、三遠は23－24と1点ビハインドで最初の10分を終える。第2クォーターはA東京のブランドン・デイヴィスらに得点を許し、46－51とリードを広げられて試合を折り返した。

後半に入っても三遠はビハインドを背負う展開となったものの、第3クォーター中盤以降に繰り出したゾーンディフェンスが見事に機能して相手のオフェンスを停滞させ、徐々に流れを引き寄せて67－67の同点で最後の10分へ。

勝負の第4クォーター、三遠はデイビッド・ヌワバやヤンテ・メイテンが得点を重ねてリードを奪う。勝負どころでは根本大が勝負強いシュートを沈めるなどチームをけん引し、最終スコア93－83で見事な逆転勝利を収めた。チャンピオンシップ進出争いが激化する中、強豪を撃破した三遠が今後の戦いにおいて台風の目になりそうだ。

三遠はメイテンがチームトップの25得点、ヌワバが20得点10リバウンド6アシストのダブルダブルをマーク。根本と佐々木隆成も15得点を挙げ、勝利に貢献した。一方のA東京は、デイヴィスがゲームハイの33得点、セバスチャン・サイズが25得点と奮闘するも、ホームで逆転負けを喫した。

■試合結果



アルバルク東京 83－93 三遠ネオフェニックス（@TOYOTA ARENA TOKYO）



A東京｜24｜27｜16｜16｜＝83



三 遠｜23｜23｜21｜26｜＝93

【動画】三遠の根本が連続得点でチームに勢いをつける