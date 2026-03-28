JR舞浜駅から車で約5分の場所にある「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」は、2026年2月13日にオープンしたばかりの新しいホテル。「東京ディズニーリゾート」に徒歩圏内という立地のよさも魅力です。

コンセプトは、異国の旅の記憶 “TRAVELOGUE（トラベログ）”。1階のロビーには南国を連想させる木々が飾られていたり、壁には小魚の大群があしらわれていたりと、ホテルの随所に冒険心をくすぐるこだわりが散りばめられています。

2階へと続く螺旋階段には、世界各国のおみやげをモチーフにした小物が飾られています。行ったことがある国のアイテムも並んでいるかも！ 一部アイテムは実際に手に取って遊ぶこともできます。

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階段下のスペースには、世界の名作絵本や絶景本が並ぶライブラリーエリアもあります。ロビーで本を読みながらくつろいで、遠い異国の地に思いを馳せるなんていう過ごし方も素敵。





フロントには、キラキラと輝く海底をイメージしたアートが。チェックインとチェックアウトは自動精算機で行いますが、スタッフが常駐しているので安心です。

チェックインが済んだら、ホテルの両端にあるエレベーターでお部屋へ。ポップでかわいらしいデザインに心躍ります。

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エレベーターの近くにあるフロア案内は、船の帆をイメージしたデザインになっています。訪れた際は、ぜひチェックしてみて。





各階のエレベーターの近くには、スリッパや歯ブラシなどが並ぶアメニティバイキングが用意されています。基本的なアメニティは部屋に用意されているので、ここでは追加で欲しいアイテムを選びます。バスタオルやパジャマの替えもあるので、万が一汚してしまったときでも安心。

エリアによって廊下のデザインが違っているのもポイント。例えば2階にあるコンセプトルームエリアの廊下は、ペンギンやヒトデ、小魚など海の生き物が描かれていてとってもかわいい！ ほかにもどんな生き物がいるのか探してみてくださいね。

物語の世界に迷い込んだ気分を味わえるコンセプトルーム

【アラビアン】スーペリアトリプル（税・サービス料込み）2名1室 1泊素泊まり 2万6600円〜

「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」には、大きく分けて2つのタイプの部屋があります。ひとつは物語の世界を表現した華やかさがある「コンセプトルーム」、もうひとつは地中海やメキシコ湾など4つの海をテーマにした「スタンダードフロア」です。

まずは、「コンセプトルーム」のなかでも特に人気が高い【アラビアン】をご紹介。ピンクや紫を基調としたお部屋に飾られた大きな天幕や、アラベスク風の細かい装飾など、アラビアンな雰囲気を盛り上げる意匠が施されています。まるで異国のお姫様の部屋みたいでとってもかわいい！

ソファがあるエリアは小上がりになっていて、家族やグループで訪れたときのくつろぎスペースとしてもぴったり。広々としているので、荷物やおみやげを広げながらおしゃべりを楽しむこともできます。

足元にはレースのような細かい模様が素敵なアラビアンランプが。壁に映る影が幻想的で、異国気分をさらに盛り上げてくれます。

ベッドには、硬さが違う2種類の枕と刺繍のカバー付きの小さい枕が。好みの寝心地に合わせて使い分けられるのもうれしいポイント。ベッドサイドのランプは枕元にあるスイッチで切り替えることができます。

廊下には小型の冷蔵庫やポットがある棚と、広々とした洗面台が備え付けられています。引き出しの中には、マグカップや小皿、お茶やコーヒーなどが入っています。

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全室に電子レンジが用意されているのも高ポイント。1階には24時間営業のコンビニがあるので、夜遅くに小腹が空いたときでも安心です。





「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」ではサステナブルな取り組みの一環として、各部屋にペットボトルが用意されていません。その代わり、各階にあるウォーターサーバーを自由に使うことができます。各部屋に用意されているウォーターボトルを使って、必要な分だけ取りに行ってくださいね。

洗面所に置かれたカゴの中には、アメニティがぎっしり。歯ブラシやヘアブラシ、髭剃りなど基本的なアイテムから、ヘアゴムやコットンなど女性に嬉しいアイテムまで勢揃いしています。バスタオルやパジャマは、シンクの下や脱衣所に用意されています。※部屋のタイプにより置き位置は異なります。

広々としたバスルームは、白を基調としたシンプルなデザイン。湯船は大人が入ってもゆったりとくつろげる大きめサイズです。

夜になると、より幻想的な雰囲気に。楽しい旅行の続きをお部屋でも味わうことができます。

【サファリ】スペーリアトリプル（税・サービス料込み）2名1室 1泊素泊まり 2万6600円〜

「コンセプトルーム」のほかのお部屋もご紹介。こちらは、大きなキリンがお出迎えしてくれる【サファリ】。まるでサバンナでキャンプをしているような体験ができちゃいます。童心にかえってテントで遊んだり、壁に描かれた動物を探したりするのも楽しそう。

【オーシャン】ファミリーデラックス（税・サービス料込み）4名1室 1泊素泊まり 4万2840円〜

海の中を泳いでいる気分が味わえる【オーシャン】は、大きなジンベイザメやクジラのイラストが特徴的なお部屋。ロフトベッドの柵が漁網をイメージしたデザインになっていたり、ベッドサイドランプがマリンライトになっていたりと、こだわりが満載です。

非日常感あふれる「コンセプトルーム」なら、旅行のワクワクする気持ちが膨らむこと間違いなし！



ファミリーデラックス【メキシカンサンフラワー】（税・サービス料込み）4名1室 1泊素泊まり 4万0040円〜

海をモチーフにした「スタンダードフロア」には、洗練された雰囲気の部屋が揃っています。今回は4種類のうち2つをご紹介。

こちらは情熱的な赤で統一された【メキシカンサンフラワー】の一室。メキシコ湾をモチーフにしていて、ラテンらしいデザインが散りばめられています。

壁にはメキシコらしい色鮮やかな絵画とソンブレロが。どこからか陽気な音楽も聞こえてきそうです。

ソンブレロは手に取ってOK。お部屋の中で記念撮影を楽しんでくださいね。

スタンダードツイン【インディアンジャスミン】（税・サービス料込み）2名1室 1泊素泊まり 2万3100円〜

こちらはインド洋をモチーフにした【インディアンジャスミン】。グリーンとミルクティー色を基調とした、エキゾチックな雰囲気が漂う一室です。

お部屋の中でひと際目をひくのは、ユニークなゾウのタペストリー。遠く離れた異国の風景が思い浮かぶようなデザインに、こだわりが詰まっています。

お部屋によっては、東京湾と空を一望することもできます。時間帯によって変わる風景をぜひ楽しんでくださいね。



世界各国の料理が楽しめるビュッフェモーニング

2階にある「THE COMPASS」は、「世界の食を旅するレストラン」がテーマ。多国籍ビュッフェの朝食を楽しむことができます。

混雑時は入口にある受付で予約をします。スタッフが常駐しているので、機械に不慣れな人でも安心。

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呼び出し案内は1階のロビーにも掲示されています。レストラン前が混雑してきたら、ロビーで待つのもおすすめ。





レストランは部屋のテレビからも予約ができます。二次元コードを読み込めば、順番が回ってきたタイミングで通知してもらえるので便利。

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テレビでは、レストランの予約やホテルの案内のほかに、ランドリーの使用状況などを見ることができます。Wi-fiのパスワードなども表示されているので、困ったことがあったらまずは部屋のテレビを確認してみて。





「THE COMPASS」には、テーブル席やソファ席など400席以上が用意されているので、混雑時もそこまで待たずに利用することができます。さっそく約80種の料理が並ぶカウンターに行ってみましょう！

定番の和洋中に加えて、ハワイやインドなどさまざまな国の料理が揃っています。

ラインナップのなかには「ポキ丼」などユニークなメニューも！ どれから食べようか迷ってしまいそうです。

ライブキッチンでは、「グリルドビーフバーガー」を作ってもらえます。目の前で完成していくバーガーに、食欲がそそられること間違いなし！

「多国籍ビュッフェ」大人3500円、小学生2200円、未就学児無料

エビ入り餃子やハンバーグ、サラダにコーンスープなど好きなものをいっぱい持ってきて、自分だけのモーニングメニューが完成しました。

今回持ってきた料理のなかで特にお気に入りだったのが「ガパオライス」。シャキシャキとしたパプリカの食感とピリッとしたスパイシーさを感じるひき肉がベストマッチ！ ご飯と一緒にあっという間に食べてしまいました。

肉のうまみをダイレクトに楽しむなら「グリルドビーフバーガー」も外せません。フレッシュなトマトやレタスと一緒に、ジューシーなパティを味わえる一品です。小ぶりながらボリュームがあって、大満足すること間違いなし！

新鮮なフルーツにカラメルプリン、ストロベリームースケーキや抹茶ロールケーキなど、デザート系のメニューも充実しています。料理もデザートもおいしくて、いつも以上に食べすぎてしまいました。

楽しい旅行の続きをお部屋で満喫できる「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」をご紹介しました。異国情緒あふれるお部屋と料理で、チェックアウトする瞬間まで冒険を楽しんでみませんか。



■ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ（ざ ろいやるぱーくほてる まいはまりぞーと とうきょうべい）

住所：千葉県浦安市千鳥13-1

TEL：047-311-4442

チェックイン：15時

チェックアウト：11時

アクセス：JR舞浜駅より車で約5分

ホテル〜東京ディズニーリゾート/ホテル〜舞浜駅の無料シャトルバスあり（予約不要）



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Text＆Photo：増田朱音（vivace）



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

