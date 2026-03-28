【長野県】実は“温泉地”としても楽しい。疲れた大人にぴったりな「軽井沢の温泉」の魅力とは？
軽井沢には多数の温泉が点在しており、豊かな自然のなかで天然温泉やサウナを楽しめる施設が充実しています。なかでも大正時代に開湯した「星野温泉 トンボの湯」は、北原白秋や与謝野晶子といった文豪や芸術家たちが滞在した歴史ある温泉です。
豊かな森の香りに包まれながらの露天風呂は、まさに解放的なリラクゼーション体験。四季折々に表情を変える軽井沢の自然とともに、疲れた体を癒やすことができます。
自然を満喫したいなら、水面に映る四季が美しい「雲場池」や、地下水が岩肌から絹糸のように流れ落ちる「白糸の滝」がおすすめ。グルメでは、新鮮な高原野菜をふんだんに使った信州イタリアンや、老舗ベーカリーの香ばしいパン、さらには地元のクラフトビールなど、食のレベルが高いのも軽井沢の大きな魅力です。
「ゆったり出来そうだから」
「行ったことの無い温泉には一度は行きたい」
「冬と相性が良さそうだから」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
豊かな森の香りに包まれながらの露天風呂は、まさに解放的なリラクゼーション体験。四季折々に表情を変える軽井沢の自然とともに、疲れた体を癒やすことができます。
「軽井沢の温泉」周辺には何がある？温泉でリフレッシュした後は、軽井沢ならではの洗練された街歩きが楽しみです。ハルニレの木立の中に個性豊かなショップやレストランが並ぶ「ハルニレテラス」では、森林浴を楽しみながらテラス席でランチやコーヒーを味わえます。また、広大な敷地を誇る「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」でのショッピングや、歴史を感じる「旧軽井沢銀座通り」の散策も外せません。
自然を満喫したいなら、水面に映る四季が美しい「雲場池」や、地下水が岩肌から絹糸のように流れ落ちる「白糸の滝」がおすすめ。グルメでは、新鮮な高原野菜をふんだんに使った信州イタリアンや、老舗ベーカリーの香ばしいパン、さらには地元のクラフトビールなど、食のレベルが高いのも軽井沢の大きな魅力です。
「ゆったり出来そうだから」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「ゆったり出来そうだから」
「行ったことの無い温泉には一度は行きたい」
「冬と相性が良さそうだから」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)