◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 大阪桐蔭4―3英明（2026年3月27日 甲子園）

春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で春夏通じて初めて8強入りした英明（香川）を下し、3年ぶりの4強入りを果たし、歴代単独5位の春夏通算81勝を挙げた。29日の準決勝で優勝した22年以来、4年ぶりの決勝進出をかけ、専大松戸（千葉）と対戦する。

試合後、西谷浩一監督（56）は「いやもう本当に、苦しい試合ばかりで、体が持たないですけど、みんな一生懸命やってる結果だと思います」と汗をぬぐった。準決勝へ向けては「まだ優勝というところまでいけてませんので、明日一日しっかり練習して、何とか頑張りたいと思っています」と話した。

試合は初回に2点の先制を許したが、その裏に反撃。相手の失策と四球などで2死一、三塁とし、藤田大翔（3年）の三ゴロが失策を誘い１点。3回2死から内海竣汰（3年）の二塁打でチャンスをつくり、続く谷渕瑛仁（3年）の左越え二塁打で同点に追いついた。6回に谷渕が右越えソロを放ち勝ち越し。6回に追いつかれたが、8回に藤田の中犠飛で決勝点を奪った。

先発・小川蒼介（3年）は5回を6安打2失点。6回からは背番号「10」の左腕・川本晴大投手（2年）が救援し、粘る相手を振り切った。