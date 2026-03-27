STVニュース北海道

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北海道砂川市のハンター・池上治男さんが銃の所持に関する処分を受けたのは違法だとして道を訴えた裁判で、最高裁は２審判決を破棄し、道公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。