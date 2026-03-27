世界の「闇スポット」にカズレーザーがガチ潜入する新番組「闇レーザー」が始動。3月27日（金）Hulu独占配信開始（毎週金曜日配信・全6話）、4月18日（土）25時30分〜26時30分 日本テレビ（関東ローカル）にて地上波放送。

芸能界屈指の知性派芸人・カズレーザー（メイプル超合金）が、41歳にして人生初の海外渡航ロケを決断。向かった先は世界の謎多き闇スポット。危険、貧困、犯罪――そうした言葉で語られる「闇スポット」。しかしその裏にはどんな生活があり、どんな理由でそこに暮らしているのか。カズレーザーが自ら現地に足を踏み入れ、独自の目線で徹底リポートする、超本気ドキュメント取材バラエティーだ。

■「生と死が共存する街」へ潜入 約100万人の故人が眠るフィリピン最大級の墓地に約6000人が暮らす“墓スラム”

急速な経済発展を遂げるフィリピンの首都・マニラ。高層ビルが立ち並ぶ一方で、貧富の格差も広がり続けている。今回カズレーザーが直撃取材するのは、フィリピン最大級の墓地「マニラノースセメタリー」。

東京ドーム約10個分の敷地に、約100万人の故人が眠る超巨大墓地だ。この場所では約6000人もの人々が身を寄せ合って暮らしている。住人の多くは墓の掃除や管理など墓守として働き、その代わりに墓地に住まわせてもらっているという。

死者の傍らで日常を営む人々。「生」と「死」が交錯するこの地で、カズレーザーは何を見て、何を感じるのか。「闇スポット」のリアルに迫る。

【Hulu配信】

初回配信：3月27日（金）Hulu独占配信開始 以降毎週金曜日 最新話独占配信（全6話）

【地上波放送】

放送日時：4月18日（土）25時30分〜26時30分 日本テレビ（関東ローカル）

■番組公式サイト https://www.ntv.co.jp/yamilaser/

■番組公式X @yamilaser123

■番組公式Instagram @yamiyamilaser

■Hulu https://www.hulu.jp/yamilaser