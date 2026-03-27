年収1000万でも「全く潤わない」、高年収の独身女性が明かす税金の罠　1600万層も嘆く“稼ぐコスパ”の残酷な現実

高収入になればなるほど生活が豊かになると思いきや、税金や社会保険料が増えて「割に合わない」と感じる人は意外と多い。

東京都の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、自身の給与について「まあ、満足はできるレベル」と語るが、昨年度の経験からシビアな現実を明かした。

「独身だと扶養控除なく引かれる一方で満足できない」

前年度の年収は1000万円だったが、額面アップを手放しで喜べなかったそう。

「前年度は、1000万で逆に社会保障費がかなり高く年収が上がっても全く潤わない。 800万レベルの方が控除額の幅が低いため手取りが多い。880万円くらいあれば満足。1000万がいいが独身だと扶養控除なく引かれる一方で満足できない」

独身者の年収が上がって実際の手取り額が逆転することはない。しかし累進課税による税率の跳ね上がりと、前年の年収に基づき後から襲ってくる住民税のタイムラグが、額面増に見合わない「手取りの伸び悩み」という錯覚を生んでいるのだろう。

一方で年収1600万円の40代男性は……

一方で、さらに上の年収帯でも別の悩みがあるようだ。東京都の40代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は年収1600万円。は、現在の給与状況をこう明かした。

「満足はしている。仕事の役割や求められる成果に対して多くの給料を貰えていると感じるため」

しかし、これ以上の昇給を目指すとなると話は変わってくるらしい。

「ただ定期的な昇給はポジションの昇格以外の手段がなくなりガツガツ仕事に向かわないとならない事が不満」

稼げば稼ぐほど税金で引かれ、さらに上を目指すには仕事の負荷アップが避けられないとなると、そこそこ年収で満足したほうがトータルでは良い、ということになるのだろうか。

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