お笑い芸人の渡辺直美（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。引っ越し予定であることを伝えた。

撮影後のフルメーク姿で、食事を楽しむ様子をストーリーズで公開した渡辺。「大将いつもありがとう！」と感謝した。

しかし「いつもどすっぴんだから あれ？今日はどうしたの？って動揺された、全店員さんに」と告白。「男の人がメイクに気付くって…そんなに違うんだ笑」とあきれた。

また週イチで通うという常連店での出来事を回想。「ある日仕事終わりのフルメイクで行ったら店員さんに Hey！Naomi！！！久しぶりだね、半年くらい？会いたかったよ！って言われたことある」と振り返った。

「あとこれはメイク関係ないけど」と断り、「移住してからよくしてくれるイタリアンの優しい店員さんは私のこと HEY！渡辺！って呼んでる笑」と報告。「海外で苗字呼び捨ては珍しい笑」と明かし、「逆に発音むずい方で笑笑」と伝えた。

そして「そんな楽しい近所ともまもなくおさらば！」と宣言。「いよいよ引っ越しです」と段ボールの写真を公開したが、「準備なだけでまだ引っ越さないよ！」とも添えた。