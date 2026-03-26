「思うように増えない」36歳女性、年収500万円、新宿区で実家暮らし。貯金はいくら？
東京など都市部では家賃が高騰しており、経済的な理由から実家暮らしを続ける社会人は珍しくありません。
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都新宿区在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：東京都新宿区
家族構成：親2人子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：3LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「2年以内に出たいと思っています」と話しました。
さらに「また、通勤が便利なことも理由の一つです」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしでのお金の悩みは、生活費を入れることで自分の貯金が思うように増えないことです」と続け、家計の事情を吐露。
実家暮らしにはプライバシー面での制約もありますが、家賃を抑えながら家族との時間を確保できる点は見逃せない利点です。将来の独立に向けて、貯蓄を積み上げながら生活設計を進めている姿が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都新宿区在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳女性
職業：会社員
在住：東京都新宿区
家族構成：親2人子ども1人（自分）
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「2年以内に出たいと思っています」と話しました。
「家賃や生活費を抑えられる」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実家暮らしを選んでいる理由は、家賃や生活費を抑えられることと、家族との時間を大切にしたいからです」と回答。
さらに「また、通勤が便利なことも理由の一つです」と話してくれました。
「自分の貯金が思うように増えないことです」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「実家暮らしで苦労していることは、プライバシーの確保が難しいことです。家族と生活リズムが合わない時や、自由に使えるスペースが限られていることがストレスになることがあります」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしでのお金の悩みは、生活費を入れることで自分の貯金が思うように増えないことです」と続け、家計の事情を吐露。
実家暮らしにはプライバシー面での制約もありますが、家賃を抑えながら家族との時間を確保できる点は見逃せない利点です。将来の独立に向けて、貯蓄を積み上げながら生活設計を進めている姿が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)