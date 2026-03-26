TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜 17:00〜20:00）。本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。3月23日（月）の放送では、会議テーマ「新生活準備案件 〜これ今、注文中！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

※写真はイメージです

私が注文しているのは、春から高校生になる息子の制服と体育着、そして、iPadです。小中学校は市から個々人に貸与されたタブレットを使っていたのですが、県立高校は自分で用意しなくてはならず、息子が進学する学校ではiPadを推奨していたので、早速注文しました。ただ「県が決めた学習方針だったら、少しくらい補助してくれてもいいんじゃない？」という気持ちと「iPadのなかでも下のスペックを指定されたのはありがたい」という気持ちで、少しだけ心がモヤモヤ（笑）。ともあれ、息子には学びたいことを楽しく学んでほしいと思います。春から高校生の皆さんも、楽しい高校生活を送ってください！（茨城県 37歳 女性）私は電動アシスト自転車を2台注文中です。というのも、4月から姉妹が自転車で学校に通うからです。上の子は4月から高校3年生。ただ、今まで2年間は電車とバスで通っていたのに、急に自転車で行くと言い出しました。理由を聞いてもはっきり言わないのですが、どうやら最近できた彼氏と一緒に通うらしい……なんか青春！下の子は4月から高校1年生。小学生のときからやっていた習い事を高校に入っても続けるのですが、そのためには自転車通学じゃないと間に合わないとのこと。2人ともアップダウンのある経路ですが、自ら「自転車で通う」と言っていたので、電車やバスの定期代を考えたら、まあ親孝行かなと思っています（東京都 56歳 男性）ここ2週間くらい、どれを買うべきかずっと考えていましたが、先日、ついに学習机を6台買いました！ 仕事で使います。でかい買い物にビビりながら注文ボタンを押しました。幅や奥行き、高さ、棚がついているか、荷物掛けはあるか、角は丸いかなど、考えに考え抜いて選びました。その際、個人事業主ですが屋号はあるので、コールセンターに送料は無料になるのかを問い合わせ、決算応援セールの対象金額以上で対象商品であることを確認。さらに割引クーポンを手に入れて購入しました。今までは床に座布団を敷いて、座卓で作業していましたが、4月から机でおこなう新時代に突入します！ しかし、椅子はこれから注文します。いい椅子に出会えますように（千葉県 43歳 女性）



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＜番組概要＞番組名：Skyrocket Company放送日時：毎週月曜〜木曜17：00〜20：00パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

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