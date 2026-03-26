声優で女優の平野綾（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。両親についてつづった。

平野は「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな。伝えたかったのね。父よ、粋な計らいをしてくれる そしてちらし寿司作ってる母よ、かわよ」とつづった。

また、両親の若い頃の写真を投稿し「父が亡くなって12年。思い出さない日はない。そして今、芝居で父母と向き合う日々。これも必然だね」と続けた。

また、ストーリーズでも2人の写真を投稿し「昔は父にそっくりだったのに…年々母に似てくる不思議」としている。

平野の父は2014年7月11日に死去。知人によると、映像関連の製作会社に勤務しており、作品の買い付けなど海外での仕事も多く、平野が２歳の時に一家で１年間、米ニューヨークに滞在したことがあったという。

フォロワーからは「とても素敵！」「ご両親想像通りの美男美女ですね」「めちゃ美男美女 どうりでお綺麗なんですね」「綾さんはお母さん似ですね」などの声が寄せられていた。