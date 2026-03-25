“生放送で結婚発表”もう中学生、Xで直筆報告 お相手はモデル・女優の恵理「更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます」
【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントのもう中学生（43）が3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデル・女優として活動する恵理（32）と結婚することを報告した。
【写真】43歳・もう中学生と結婚の11歳年下美人モデル
この日放送された日本テレビ系「有吉の壁」生放送2時間SP（よる7時〜）にて、結婚をサプライズ発表したもう中学生。投稿では「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました！！！」とし、直筆の手紙を公開した。
手紙では「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことになりました」と報告。恵理については「家にパンパンになっている小道具グッズやCD、お笑い段ボールもご理解くださるとてもやさしい方です」と明かし、「これからお互いに守り守られ、更にのびのびすくすくと家庭を築いてゆきます」と意気込んだ。
最後には「今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいいたします」と結んでいる。
また、恵理も自身のInstagramを更新。「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と伝え、「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。
続けて「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております」とし、「お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します」と記している。（modelpress編集部）
1983年2月14日生まれ、長野県出身。2001年にNSC東京校に7期生として入学した。段ボールなどを用いた自作の大道具を使用した1人コントで人気を博している。
1994年2月15日生まれ、長野県出身。2010年に「第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でファイナリストに選出され、芸能界入り。モデル、女優として活動している。
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【写真】43歳・もう中学生と結婚の11歳年下美人モデル
◆もう中学生、恵理との結婚報告
この日放送された日本テレビ系「有吉の壁」生放送2時間SP（よる7時〜）にて、結婚をサプライズ発表したもう中学生。投稿では「有吉さんの壁にて、結婚の発表をさせていただきました！！！」とし、直筆の手紙を公開した。
最後には「今まで以上にキチンとがんばってお返しできるようお笑いをやらせていただきます、これからも何卒よろしくお願いいいたします」と結んでいる。
また、恵理も自身のInstagramを更新。「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました」と伝え、「優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量のダンボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。
続けて「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に心から感謝しております」とし、「お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します」と記している。（modelpress編集部）
◆もう中学生プロフィール
1983年2月14日生まれ、長野県出身。2001年にNSC東京校に7期生として入学した。段ボールなどを用いた自作の大道具を使用した1人コントで人気を博している。
◆恵理プロフィール
1994年2月15日生まれ、長野県出身。2010年に「第35回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でファイナリストに選出され、芸能界入り。モデル、女優として活動している。
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