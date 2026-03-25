Snow Manの佐久間大介が、3月25日に誕生日を迎えた宮舘涼太へのバースデーメッセージと仲良しツーショットを自身のXに投稿した。

【写真＆動画】佐久間大介が宮舘涼太の誕生日を祝う衣装ツーショット／「地球してるぜ」MVオフショットなど

■佐久間の祝福メッセージでは宮舘を“涼太”呼びする一言も

佐久間は「今日はうちの宮舘涼太の33歳の誕生日！！！！！！！！！」「涼太ーーー！！！！！誕生日おめでとうーーー！！！！！！」「愛してるぜ」と全力で祝福。金×ピンク×白のキラキラ衣装で寄り添い、ふたりでにっこりピースする舞台裏でのショットも添えている。

コメント欄にはファンからの「舘様おめでとうございます！」のメッセージも殺到「だてさくは永遠」「ふたりともかわいい」「ロイヤルでエレガントな舘様が大好き」「さっくんのメンバー愛が素敵」「“涼太”呼び最高」、またふたりのユニット曲「地球してるぜ」に絡めて「『地球してるぜ』じゃなく『愛してるぜ」だね」といった声も届いている。

■寄り添いピースする笑顔もキュートなツーショット

■佐久間＆宮舘のユニット曲「地球してるぜ」

■「地球してるぜ」MVオフショット①

■「地球してるぜ」MVオフショット②