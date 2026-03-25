羊文学が、4月2日から世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌である「Dogs」を本日配信リリースした。

「Dogs」は、冒頭から轟音のように激しく歪んだギターが鳴り響き、サビではボーカル・塩塚モエカの心の底からの“叫び”に胸を撃たれる、荒々しさの奥に儚さを宿したロックナンバーに仕上がっているという。

また、ジャケット写真は楽曲タイトルにちなんで、ドラマにも登場する犬「ブラックサンダー」が描かれたアートワークとなっている。

ジャケット写真

配信を記念して、主演を務める柳楽優弥から、主題歌についてのコメントも公開された。

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◾️柳楽優弥 コメント

主題歌は作品にとってとても大切だと思っているので、そのなかで羊文学さんに決まった時は嬉しかったです。「more than words」など好きでずっと聴いていましたし、今回作品を通じてご一緒することができて光栄でした。

そして主題歌「Dogs」を初めて聴いた時は、かっこいいなと思いました！九条の世界観にもとても合っています。最初ドラマを通して聴いたのですが、なにより世界観を引き立ててくれる楽曲だと感じました。社会のリアルと闇を映し出すような作品のなかに、羊文学さんの歌声がスパイスとなり、とてもマッチしていて、歌詞も世界観に合っていてすごく好きです。歌詞の中に「正義って何？」という言葉が入っていますが、「正義」は作品のテーマの1つです。この楽曲と一緒に、作品を通して、正義と悪について改めて考えてみるのも良いのかなと思います。

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TBS制作のNetflixシリーズ『九条の大罪』は、柳楽優弥が厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士役で主演を務め、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシらが出演する。

◾️「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」

配信：https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS

◾️ライブフィルム上映詳細 ・3月25日（水）FC限定プレミア上映

詳細は：https://hitsujibungaku2.bitfan.id/contents/347214 ・3月29日（日）47都道府県上映

詳細：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku-livefilm-47/ ◆チケット（3月25日・3月29日両日共）

前売券｜3,600円（税込 / 全席指定)

劇場販売券｜4,600円（税込 / 全席指定）

※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。

【劇場販売券の販売】

3月24日（火）正午以降 随時販売開始

※上映劇場公式サイトよりご確認ください

※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします チケットぴあ お客様サポートURL：https://t.pia.jp/help/ ※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。 ＜注意事項＞

※立ち上がってのご鑑賞はお控えください。

※お席はお選びいただけません。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。

※映画上映中の光る機器（スマートフォン・スマートウォッチ・サイリウム・ペンライトなど）の使用・おしゃべりや前の座席を蹴る行為は固く禁止とさせていただきます

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。

あらかじめご了承ください。当日は必ず上映劇場および公式サイトにて最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします 上映サイト｜https://www.hitsujibungaku.info/

配給（kuuusooo_bell）｜https://x.com/kuuusooo_bell

◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』

2026年4月1日（水）リリース 購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2 ▼形態（全2形態）

通常盤［Blu-ray］

価格：6,050円（税込）

・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館 初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]

価格：8,800円（税込）

・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館

・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像

・オリジナルグッズ：内容後日発表 01.そのとき

02.Feel

03.電波の街

04.Addiction

05.いとおしい日々

06.つづく

07.マヨイガ

08.声

09.ランナー

10.OOPARTS

11.mother

12.夜を越えて

13.Burning

14.more than words

15.mild days

16.GO!!!

17.未来地図2025

18.砂漠のきみへ



En.

19.春の嵐

20.光るとき NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025

◾️＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞ 〇2026年9月4日（金）

新潟・新潟テレサ

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000 https://www.fobkikaku.co.jp/ 〇2026年9月6日（日）

宮城・仙台サンプラザホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/ 〇2026年9月11日（金）

京都・ロームシアター京都

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/ 〇2026年9月13日（日）

愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/ 〇2026年9月20日（日）

福岡・福岡サンパレス

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/ 〇2026年9月21日（月・祝）

岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 https://www.yumebanchi.jp/ 〇2026年9月26日（土）

石川 金沢本多の森 北電ホール

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424 https://www.fobkikaku.co.jp/ 〇2026年9月28日（月）

大阪・フェスティバルホール

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/ 〇2026年10月1日（木）

北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥7,500

問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/ 〇2026年11月10日（火）

東京・国立代々木競技場 第一体育館

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥8,800

問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/ 〇2026年11月11日（水）

東京・国立代々木競技場 第一体育館

OPEN 18:00 START 19:00

指定席 :￥8,800

問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/ 【チケット情報】

チケット代：全席指定：￥7,500（税込）

国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定：￥8,800（税込） ▼ファンクラブ「月刊 羊文学」会員限定先行受付

3月19日（木）21:00 ~ 3月29日（日）23:59

受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id ▼オフィシャル最速先行受付

3月19日（木）21:00 ~ 3月29日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/ ▼「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 DVD/Blu-ray購入者チケット抽選先行申込受付日程

3月31日（火）10:00 ~ 4月19日（日）23:59

※お申込みには4月1日（水）発売の「Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”」 at 日本武道館 Blu-rayに封入されるURL／シリアルナンバーが必要となります。