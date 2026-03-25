子どもの習い事について義母に相談した嫁が初めて知った…「義母が極端に怖がっていること」

臨床心理士・公認心理師として精神科に勤務する2児の母で、白目をむきながら子育てに奮闘するママの姿をユーモアあふれる漫画にして Instagram や X で発信している漫画家・イラストレーターの白目みさえさん。現在、二世帯住宅で義父母と一緒に暮らしている白目さんは、迷惑に感じることもあるほどお世話好きで独自の価値観を持っている義母に悩まされることが多く、本連載ではそのエピソードとともに姑とうまく付き合うコツなどをお伝えしています。

今回は、白目さんがお子さんの習い事に関して義母に相談したときのお話。とある質問を義母に投げかけたところ、見当違いな回答が返ってきて、なかなか結論に辿りつかずモヤモヤしてきたという白目さん。そんなやりとりから義母の性格について気づいたことがあったそう。詳細を綴っていただきました。

子どもが習い事をしたいと言えば尊重したい

私は幼少期、習字やピアノ、水泳などを習っていました。物心ついた頃にはすでに習っていたので、「行きたい」とか「行きたくない」という自分の意思があるわけではなく、「その曜日になればそこに行くもの」という認識でした。今思えばまったくもって不本意でしたけれど（苦笑）。

少し大きくなった頃、同じ習い事をしているお友達が時々いなくなっていくことに気づきました。そのとき、「もしかして...水泳ってやめられるのかも...？」と頭に閃いたときの衝撃は今でも忘れられません。

早速、親に「やめたい」と申し出てみたのですが、「○級に合格したら」「大会が終わったら」などと、のらりくらりとかわされました。親の提示した条件をクリアしても、おだてられたり、ご褒美のアイスにつられたりして、結局ふと気づくと「やり切った」と言えるようなところまで習い続けた思い出があります。

大人になって振り返ってみると、やってよかったと思う半面、やっぱりしんどかったなという思いもあるので、もしうちの子どもが習い事をしたいと言えば、その意見を尊重し、辞めたいと言えば、相談してキリの良いところで辞めさせてあげようと心に決めていました。

娘たちが小さい頃は、体力作りのために水泳教室や体操教室に通わせていました。特に嫌がる様子もなかったので、そのまま通い続けていたのですが、長女が小学校2年生になり、ついにその日がやってきました。

「ピアノをやりたい」

ピアノ教室の所在を義母に尋ねると…

私も子どもの頃にピアノを習っていましたので、なんとなく進め方や流れはわかります。そして、自分が個人の教室で習っていたこともあり、近所で個人教室を探してみようとしたのですが、うちの地域内でピアノの先生がどこに生息しているのかわかりません。

個人でやっているピアノ教室は、ホームページなどがないところも多く、連絡先や場所も定かではありません。個人のピアノ教室は地元の人たちの間で口コミで通う人が増えていくイメージがありますが、地元民ではない私はここで完全に詰んでしまいました。

そこで、義母に聞いてみたのです。

「ピアノの先生はどこかにおらんかね？」と。

すると義母の答えはこうでした。

「ピアノは大変よ！」

はい、存じ上げております。私はなんやかんやでピアノを10年習いまして、発表会やコンクールに出られるくらいには真面目に通っていましたし、今でも楽譜があればそこそこ弾けます。毎日泣きながら練習していましたし、月謝をはじめ、発表会の衣装や出演費用など、子どもながらに「お金もかかるだろう」とも思っていました。

ですから、義母の返答に対して、気持ち的には「それは知ってる」と返したかったのですが、今聞きたいのは大変かどうかではなく、ピアノの先生の所在地です。「子どもが習いたいと言っておりますので……」と返す私。

もう習わせることは決定しているので、所在地だけ教えてください。大変かどうかの検討はすでに済ませており、大変だと子どもが気づいた際には辞めさせようと覚悟の上でございます（これはもちろん私の心の声です）。

勧めたいのか？反対しているのか？

すると義母が提案してきたのは「有名なピアノ教室」の場所。ちょっと思っていたのとは違いましたが、どうやら夫も一時期そこに通っていたとのこと。

個人教室の先生しか考えていませんでしたが、有名ピアノ教室というのもありかもしれないと思い、「有名ピアノ教室もいいですね」と同意しかけたのですが、義母は私の返答にかぶせるように「でも○○（夫）はすぐ辞めたけどねー」と。

え、どっち......？ 勧めたいの？ 反対しているの？

「なんでやめたんですか？」と聞いてみると、夫がいかにサボろうとしていたかのエピソードトークが始まりました。どうやら夫はピアノ自体にあまり興味がなく、やる気がなかったようで、ピアノ教室に落ち度は一切ありませんでした。なんの話なんですか、お義母さん。

とりあえず有名ピアノ教室を勧めたいわけでも、反対したいわけでもなく、そして、どうやら個人のピアノ教室の存在も知らないようでしたので、「ママ友（いないけど）とかに、どこか良い教室がないか聞いてみますねー」と話を切り上げようとしたら、「いや、でも個人の先生はねえ、相性があるから」と義母。え、どっち!? どっちなのよ!?

「んーそしたら有名な方がいいですかね……」

「でもでも……」

「でしたら個人の……」

「でもでも……」

そんな押し問答を繰り返しましたが結論は出ず、「有名ピアノ教室が駅前（ちょっと遠い）にあるらしい」という情報が増えただけでした。なんだったんですか、この時間！

その夜、帰宅した夫に、ことの顛末を説明し、「あのやりとりはなんだったのか」と聞いてみると、「あの人は責任を負いたくないんだよ」という答え。どういうことか聞くと、夫が中学時代のエピソードを話してくれました。

夫の高校受験時も義母があれこれ言ってきて…

高校を受験する際、夫はA高校とB高校で迷っていたそうです。そこで「A高校に行こうかな」と言うと、義母は「Aは遠いよ。あと厳しいんだって」と言い、「じゃあB高校に行こうかな」と言えば、「Bだと部活があんまり強くないよね」と言う。

逆に「じゃあB高校だと入りたい部活がないかな」と言えば、「あんたの好きなサッカーは強いんじゃない？」と言い、「A高校は厳しいならやめとこうかな」と言えば、「あんたには厳しいくらいがいいよ」と言っていたそうです。

当時の夫は「なんでそんな否定ばっかりすんねん！めんどくせえ！」と怒ったそうですが、義母が何より避けたかったのは、「あのときオカンがああ言ったからこうなった」と後から言われることだったそうです。

要するに義母は、自分の出した情報が相手の決断の決め手になることを極端に怖がる人なのだと思います。

たしかに今思えば、私が妊娠中に産院を相談したときや娘の保育園を相談したときも、今回とよく似たやりとりがありました。私にしてみれば「なぜこの人はそんなに惑わしてくるんだ」としか思えませんでしたが、義母なりの親切心だったのでしょうか。いや、そんなんわからんがな！

とりあえずピアノ教室には、私の独断で個人の教室を探してそこに通うことにしました。よく考えたら、義母が月謝を払うわけでも、送迎をしてもらうわけでもないので、特に義母の言い分を聞く必要はなかったのです。そもそも私は個人教室のありかを聞いただけでしたし。

それ以降、何かを義母に聞くときは、方向性をしっかり定めてから出向き、義母の意見によって揺れ動いている姿を見せないようにしました。揺れ動いてしまうと揺り戻し意見が出てきてしまうので（苦笑）。

そして結局、長女も次女もピアノは1年で辞めました。まずは1年やってみて、続けたいかどうかを決める（本格的なピアノもそれから購入を考える）という約束で始めたのですが、どうやら「ピアノは好きだけど毎日練習したいほどではない」というレベルのモチベーションであると気づいたようです。最後に発表会には出ましたので、キリは良かったのかなと思います。

そして、私個人の感想としては、たぶん有名教室に通っていても同じ結果だったと思います。ただ最初に「1年は通う」と子どもと約束ができたのは、義母から夫のエピソードを聞いたからでしたので、その点は感謝しています。

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