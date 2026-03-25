夕食にひとつかみのくるみで睡眠の質が変わる！ カリフォルニアくるみ協会 スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」

記事ポイント 1日40gのくるみ摂取で睡眠の質改善を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加でカリフォルニア産くるみや選べる枕をプレゼント 1日40gのくるみ摂取で睡眠の質改善を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加でカリフォルニア産くるみや選べる枕をプレゼント

3月18日の「春の睡眠の日」にあわせ、カリフォルニアくるみ協会がスーパーホテルの睡眠イベントに協賛しました。くるみに含まれる栄養素が睡眠をサポートする可能性を示す研究成果にも注目が集まっています。

カリフォルニアくるみ協会 スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」

イベント名：超(スーパー)・睡眠ウィーク開催期間：2026年3月13日(金)〜3月22日(日)の10日間会場：全国のスーパーホテル店舗および公式SNS協賛：カリフォルニアくるみ協会

「春眠暁を覚えず」と言われるように、春は眠気を感じやすい季節です。冬にたまった疲れや新生活による環境の変化で体調を崩しやすい時期でもあり、睡眠の質を見直すことが大切になっています。こうした背景から、カリフォルニアくるみ協会は「ぐっすりにこだわるホテル」を掲げるスーパーホテルの「超(スーパー)・睡眠ウィーク」に協賛しました。

期間中は、店舗で実施された「ぐっすり診断」に参加した方に、「選べる枕」や睡眠をサポートする栄養素を含む「カリフォルニア産くるみ」などがプレゼントされました。

くるみと睡眠の質に関する最新研究

昨年スペインで発表された研究では、健康な若年成人が夕食時に1日40g（ひとつかみ程度）のくるみを8週間摂取することで、睡眠の質が改善し、日中の眠気が軽減される可能性が示されています。本研究は英国王立化学会の学術誌『Food & Function』に掲載された無作為化比較試験です。

くるみを摂取したグループでは、睡眠ホルモンであるメラトニンの代謝マーカーが有意に増加し、入眠までの時間が平均1.3分短縮されるなど、睡眠の質の向上が確認されました。研究チームは、くるみに含まれるトリプトファン、植物性メラトニン、マグネシウム、ビタミンB群などの栄養素の組み合わせが影響している可能性を指摘しています。

カリフォルニアくるみ協会は、日々の食生活にくるみを取り入れる「くるみ習慣」を提案し、食生活と睡眠の両面から健康的なライフスタイルをサポートしています。

夕食にひとつかみのくるみを加えるだけで、睡眠の質改善が期待できます。科学的な研究に裏づけられた「くるみ習慣」は、手軽に始められる健康習慣となっています。食と眠りの両面からアプローチできるのが大きな魅力です。

カリフォルニアくるみ協会 スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」の紹介でした。

よくある質問

Q. くるみの1日の摂取量の目安はどのくらいですか？

A. 研究では1日40g（ひとつかみ程度）のくるみを夕食時に摂取しています。

Q. くるみに含まれるどの栄養素が睡眠に関係していますか？

A. トリプトファン、植物性メラトニン、マグネシウム、ビタミンB群などの栄養素の組み合わせが睡眠の質に影響している可能性が指摘されています。

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