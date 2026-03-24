（台北中央社）台湾プロ野球・味全ドラゴンズは24日、「福岡熱血応援団」と銘打った訪日ツアーを5月に催行すると発表した。福岡市のみずほPayPayドーム福岡で、福岡ソフトバンクホークスのホームゲームを観戦する。ソフトバンクでは今季から、味全に5年間所属した徐若熙投手がプレーする予定。



報道資料によると、ツアーは5月21日から25日まで。李多慧さんや林襄さんら、味全のチアリーダー5人が同行する。観戦するのは北海道日本ハムファイターズ戦で、内野席に専用の応援エリアを確保してある。



観戦の他、ドームに隣接する王貞治ベースボールミュージアムや太宰府天満宮なども訪問するという。



球団は、ツアーは旅行会社の東南旅行社と合同で実施すると説明。発売時期などの情報については今後、球団のSNSと同社の公式サイトで発信するとした。



（謝静雯／編集：田中宏樹）