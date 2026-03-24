adieu（上白石萌歌）新曲「ブルーアワー」配信リリース決定！“ブルーアワー”のみのラジオ先行解禁企画も

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adieu（上白石萌歌）の新曲「ブルーアワー」を、4月1日に先行配信することが決定。さらに全国のFMおよびAMラジオ局にて、特定の時間帯にのみオンエアされる先行企画も実施される。

■「ブルーアワー」は新作EP『adieu 5』の収録曲

「ブルーアワー」は、4月22日にリリースされる新作EP『adieu 5』の収録曲。今回の企画は、3月25日から3月31日までの期間中、夜と朝の境界にあたる“ブルーアワー”の時間帯（5時～7時）に限り、「ブルーアワー」をいち早く聴くことができるというもの。

すべての輪郭がやわらかく溶け出し、街も心も、まだ名前を持たない静けさに包まれる、そんな時間にだけ流れる音楽。それは、ただ楽曲を“聴く”というよりも、時間そのものと重なり合う体験に近い。

なお、adieuは5月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu LIVE 2026 bleuir』を開催する。

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ブルーアワー」

2026.04.22 ON SALE

EP『adieu 5』

■【画像】『adieu 5』のジャケット写真

■関連リンク

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/