3月24日、元タレント・坂口杏里容疑者が、窃盗容疑で警視庁に現行犯逮捕されていたことが「毎日新聞」に報じられた。

報道によると、坂口容疑者は17日午後、東京都八王子市のコンビニで、300円相当のサンドイッチ1個を盗んだという。坂口は容疑を認めており、現在も勾留中という。

女優の故・坂口良子さんの娘で、かつては2世タレントとしてバラエティ番組などで活躍していた時期もあった坂口。紆余曲折をへて、現在は東京・新宿区内のバーで働いていることをSNSで発信してきたが、再起の道は険しかったようだ。Xでは、坂口の逮捕報道に、衝撃を受ける声が相次いでいる。

《当然窃盗はあかんけど、なんか売れてた人がここまで落ちる事になるとはね》

《坂口杏里は大丈夫か…?と心配になる》

坂口が逮捕されたのは、これが初めてのことではない。タレントとして活躍した後、セクシー女優デビューやホスト通い、半グレ集団との交遊など、派手な私生活が心配を集めてきたが、これまで2度の逮捕を経験している。

「2017年には、知人ホストに小遣いをせびる形で、現金3万円を要求したとして恐喝未遂容疑で逮捕されています。2019年には、元交際相手のホストの男性のマンションへ侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕されました。どちらの逮捕も、相手が同じ男性だったことがわかっており、当時はすっかり“お騒がせキャラ”として、世間からあきれる声が集まっていました」（芸能担当記者）

2022年には、格闘家・福島進一と結婚を発表したが、ほどなくして金銭トラブルや離婚騒動が勃発。すったもんだの末、2023年9月に離婚した。2025年9月にも、25歳上の一般男性と結婚したことを発表したが、こちらは2カ月後に離婚という超スピード展開を見せていた。

「2023年に福島さんと離婚してからは、金銭的に追い詰められた時期もあったようです。2024年には、Instagramのストーリーズで《今から助けてくれる方、dmください》《昨日のお金も、元々お財布に入っていたお金も盗まれました》と呼びかけ、心配を集めたこともありました。

2022年に作家・家田荘子氏のYouTubeチャンネルに出演した際、坂口さんは『お墓を立てるのにも、入院費、手術費だけで莫大なお金がかかる。遺産はほぼゼロに近かった』と明かしています。タレント引退後、夜の世界に入ったのも、お金を稼ぐためだったそう。2度の離婚騒動をへて、最近は仕事に邁進しているようでしたが、生活面は厳しかったのかもしれません」（同前）

ここから再起を図れるだろうか――。