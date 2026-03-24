骨折中の“日本一強いアナウンサー”美女、かわいらしいピンクワンピース姿を公開
フリーアナウンサーの堀江聖夏が23日に自身のInstagramでオフショットを公開。ピンクワンピース姿を披露すると、ファンから「素敵〜」「めちゃくちゃお似合い」といった反響が寄せられた。
【写真】短パンがかわいい！ 堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット
3月上旬にはインスタグラム上で骨折を報告していた堀江。彼女が「汐留TVの衣装がとってもピンクでした」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ピンクのロングワンピース姿が収められている。投稿の中で彼女は「腕の傷も少しずつ治ってきた（まだ骨折中笑）」とコメントしている。
堀江のワンピース姿にファンからは「ピンクドレスで素敵〜」「めっちゃ綺麗」「ピンクがめちゃくちゃお似合い」などの反響が集まっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】短パンがかわいい！ 堀江聖夏、ほかかわいらしいオフショット
3月上旬にはインスタグラム上で骨折を報告していた堀江。彼女が「汐留TVの衣装がとってもピンクでした」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ピンクのロングワンピース姿が収められている。投稿の中で彼女は「腕の傷も少しずつ治ってきた（まだ骨折中笑）」とコメントしている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）