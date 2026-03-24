キタニタツヤ、Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』テーマソングを書き下ろし「依頼が来た時はびっくりしました」

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キタニタツヤが、NHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』で、てれび戦士たちが歌うテーマソングとして新曲「リンガ・フランカ」を書き下ろした。

■番組のキーワードである「想像力」をテーマに楽曲を書き下ろし

3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなるNHK Eテレ『天才てれびくんgrow』。

NHKに楽曲提供をするのは今回が初となるキタニタツヤは、番組のキーワードである「想像力」をテーマに楽曲を書き下ろし。共通の母語をもたない者同士がコミュニケーションで使う言葉「リンガ・フランカ」をコンセプトに、相手を理解する難しさとワクワクが伝わってくる、キタニらではの言葉あそびやキャッチーなメロディ満載の1曲が完成した。

「リンガ・フランカ」の振り付けは「バブリーダンス」の生みの親として知られる、akaneが担当。「キタニさんの歌詞がステキすぎて、そのすべてを表現したいと思って考えた。見た人が“踊りたい！”と思えるダンスを目指した」という振り付けは、akaneらしい唯一無二の動きが散りばめられた、ちょっと不思議でとっても楽しいダンス。みんなで踊るともっと楽しい、特別な仕掛けがあるダンスを、てれび戦士たちが元気いっぱいに踊る。

そして『天才てれびくん grow』の劇伴音楽は、ヒップホップミュージシャンのHi’Spec（ハイスペック）が担当。映画『きみの鳥はうたえる』『夜明けのすべて』などの劇伴音楽でも高い評価を受ける Hi’Specが手掛けた音楽にも注目だ。

3月26日17時30分からは『天才てれびくんgrow』先出しスペシャルがオンエア。新テーマソング「リンガ・フランカ」が一部先行解禁される他、キタニタツヤがディレクションするレコーディングの様子なども紹介される。歌入れに奮闘する、てれび戦士たちにも注目だ。

『天才てれびくんgrow（グロー）』はNHK Eテレにて3月30日よりスタート。毎週月曜～木曜の17時30分からの放送となる。

■キタニタツヤ コメント

■akane コメント

■Hi’Spec コメント

■番組情報

NHK Eテレ『天才てれびくん』ひろがる世界は想像以上！新シリーズ直前SP

03/26（木）17:30～18:00

NHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』

03/30（月）17:30～

※毎週月曜～木曜放送

■関連リンク

『天才てれびくん』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/tvkun/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/

akane OFFICIAL SITE

https://akanekikaku.com

Hi’Spec OFFICIAL X

https://x.com/HiSpec_similab