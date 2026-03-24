アップルのティム・クックCEOが、新発売の「MacBook Neo」の順調な滑り出しを喜んでいます。

↑大勢の新規Macユーザーをゲット！（画像提供／アップル）。

クックCEOは「新規ユーザーのおかげで、Macは史上最高の発売初週を達成できました。皆さんの素晴らしい熱量に私たちもワクワクしています！」とXに投稿しました。

このコメントは、初めてラップトップを購入する層や、Windowsからの乗り換え層に大きく支持されていることを示唆しています。その要因は2つ考えられます。

ターゲットに刺さるカラー

MacBook Neoが大きな支持を集める理由の1つは、若年層や新規ユーザーの嗜好に合わせたデザインを展開していること。シルバーだけでなく、シトラス、ブラッシュ、インディゴといった多様なカラーリングが特徴となっています。

廉価でも十分な性能

MacBook Neoは、「iPhone 16 Pro」に搭載されている「A18 Pro」チップのバリエーションを採用。このチップは日常的なタスクを快適にこなすには十分な性能と、優れた省電力性を両立しています。それにもかかわらず、9万9800円（税込）〜という低い価格が非常に魅力的なポイントです。

廉価に購入できるMacBook Neoはエントリーモデルとして定着しそうです。

Source: Tim Cook／X

Via MacRumors

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