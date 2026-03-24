Bose TV Speaker

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　「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　Bose TV Speaker

BOSE TV SPEAKER（BOSE）

3位　サウンドバー ブラック

SR-C20A(B)（ヤマハ）

4位　サウンドバー

HT-B600（ソニー）

5位　サウンドバー

HT-A8000（ソニー）

6位　レグザサウンドシステム

RA-B100（TVS REGZA）

7位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

8位　シアターサウンドシステム

HS2000N（Hisense）

9位　JBL Bar 300MK2

JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）

10位　サウンドバー

HT-A3000（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。