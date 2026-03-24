新年度や新生活に向けて、文房具を新調する人が多い春。今年も読者参加型のアワード「文房具総選挙」を開催！ 14回目の開催となる今回は、7部門全71商品がノミネートしている。投票参加者には、抽選でノミネート商品もプレゼント。ふるって投票を！

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今回は、機能別部門「印をつける部門」のノミネート商品を紹介。ノートや手帳を自分らしく彩り、情報を際立たせる文房具が集まる本部門。透けるシールや遊び心溢れるスタンプといったデコ系からラベルライターまで、幅広くノミネート。

【ノミネート商品をまずは写真でチェック！】

no.48

サンスター文具

すけカケラ

594円

透ける素材がノートを彩るウェービーな形のキラキラ付箋

下の文字を隠さずデコレーションできる半透明素材の付箋。表面のキラキラした凹凸とウェービーな形が特徴だ。のり面積が広いため、端までしっかり貼れる。「方眼」「格子」など6種展開。

no.49

キングジム

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P

2万4200円

PCでもスマホでもOK！あらゆる現場で役立つ万能テプラ

PCとスマホの両方から操作できるテプラ。電源はACと乾電池に対応しどこでも使え、省スペースで置けるコンパクトな縦型だ。テープ幅は4〜24mmに対応。PCソフトにはCSV形式の読み込み、翻訳機能もある。

no.50

クツワ

波線も引ける直定規

330円

資格勉強用のノートにも最適！ 直線と波線をきれいに引ける定規

片側に直線、反対側に波線を備えた定規。例えば表作成で使う直線、重要箇所を目立たせる波線をきれいに引ける。スライダーを引き出すと0の位置が押さえやすくなり、決まった長さの線が引きやすくなる。

no.51

シヤチハタ

nototo dater（ノトトデーター）

西暦日付／欧文日付1430円

手帳の記録をきれいに残せる裏抜！けしにくい回転日付スタンプ

スタンプ台不要で、日記やリストをきれいに整えられる日付印。裏抜けしにくい油性顔料インクが使われており、上から水性ペンで塗ってもにじみにくい。西暦日付と欧文日付の２タイプをラインナップ。

no.52

クツワ

ハンココスライド

1430円

スタンプをきれいに重ねて押せて水性ペンでデコれる！

付属の窓付きケース内でスライドさせると、ズレずに重ね押しできる2柄セットのスタンプ。油性顔料インクのため、上から水性ペンで塗ってもにじみにくい。柄は10組で、各2色ずつインクが付属。

no.53

クツワ

見やすいノートが作れるテンプレート

396円

見やすいノートづくりに必須！図形をきれいに早く書けるテンプレート

吹き出し、矢印、チェックボックス、波線、点線など、計23種類のノートが見やすくなる図形をきれいに書けるテンプレート。定規機能もついており15cmまで測定可能だ。ふたつに折りたたんで携帯できる。

no.54

サンスター文具

未確認飛行栞

440円

UFOが本の文字を吸い込む？遊び心あふれる機能派しおり

上部にUFO、その下には「HELP」の文字と牛のイラストが書かれた半透明のしおり。本に挟むと、文字が吸い込まれているように見える。上部がクリップでずれにくく、どの行まで読んだかわかりやすい。

no.55

エヌビー社

木製スタンプ 余白にいたずら

1210円

全8種のキャラが余白を彩る！心が弾むいたずらスタンプ

余白にいたずらしているキャラがかわいい4個入りスタンプ。猫やパンダ、おばけ等、全８種展開で、手帳デコに使いやすいサイズだ。日々の予定確認が楽しくなり、手帳への記入作業もはかどる。

no.56

レイメイ藤井

ヨクミエルーラー

253円

背景の色に邪魔されない！ 目盛りが見やすい特殊な定規

目盛りの下に特殊印刷を施すことで、濃い色の紙や文字の上でも目盛りがくっきり浮き出る定規。読みたい行だけを強調できる透明窓も備え、作業の効率を向上させる。4つ角が丸く安全にも配慮。

no.57

カール事務器

ロールふせんホルダー

880円

付箋の新常識！「書いてから切る」で無駄をカット

ホルダー上でメモをしてから切るロールふせんホルダー。5ミリ間隔の目盛り付きで、書き込む内容に合う長さでカットでき無駄を省ける。台座は糊がつきにくい剥離シートで書き込みもスムーズ。る。カバンの中などで刃が開くのを防ぐロック機能付き。

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【文房具総選挙2026】全ノミネート商品発表！

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