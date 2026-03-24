新年度や新生活に向けて、文房具を新調する人が多い春。今年も読者参加型のアワード「文房具総選挙」を開催！ 14回目の開催となる今回は、7部門全71商品がノミネートしている。投票参加者には、抽選でノミネート商品もプレゼント。ふるって投票を！

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今回は、機能別部門「切る・貼る・綴じる部門」のノミネート商品を紹介。開梱カッターを兼ねるハサミや収納ケース付きクリップボードなど、2WAYアイテムが並ぶ。自立型や超小型など、省スペースや携行性を追求した商品も豊富。

【ノミネート商品をまずは写真でチェック！】

no.23

クツワ

キャップ一体コンパクトはさみ

770円

キャップをスライドさせてすぐ使える安全＆コンパクトなはさみ

一体型のスライドキャップで、キャップの紛失の心配がないコンパクトなはさみ。キャップをすれば、ペンケースなどに入れて持ち運ぶ際も中を傷つけずに済む。刃はのりがつきにくく、厚手の紙も楽に切れる。

no.24

プラス

クラフトテープ専用カッター「スタンドカット」

770円

立てて置けるから転がらない！切れ味にも妥協なし

転がったり側面に埃がついたりしがちなクラフトテープを自立させ、保管をしやすくするカッター。軽い力で切れる曲線状の刃を搭載し、本体を握るとテープが固定されるため、狙いどおりにカットできる。

no.25

カール事務器

クリップボードケース

1320円

立ち姿勢での書類作業が快適に！収納スペースを備えたクリップボード

収納アイテムとしても使えるクリップボード。書類収納スペースと小物収納ケースを備え、前者はA4用紙が約100枚、後者はペンや付箋などを入れられる。バインダークリップは滑り止め付き。

no.26

ライオン事務器

小型文具シリーズ〈pimmy〉小型ステープラ

495円

使用感を損なわずに圧倒的な省スペース化を実現！

ペンケースに入れやすい小型サイズながらも、PPC用紙10枚まで綴じられ、リムーバーも搭載。側面のパーツをスライドするだけで組み立てられ、機構部に触れずに済むため安全だ。針付きですぐ使える。

no.27

ナカバヤシ

スタンドクリップボード タテコ

1320円

ワンステップで自立！書類が傷みにくいクリップボード

背面のスタンドをスライドさせると自立するクリップボード。紙の端まで押さえられる全長クリップカバー付き綴じ具で、書類の折れやめくれを防止。立ったままでも書き込みやすい超極厚タイプだ。

no.28

サンスター文具

スティッキールはさみ TSUMAMUNO

935円

「つまむ」と「切る」を一本で！ 作業を止めない進化系はさみ

刃先をピンセットとして使えるはさみ。シール貼りやコラージュなど、指紋をつけずに細かい作業を行う際に活躍する。キャップレスで刃をしまうとスティック状になり、ペンケースにも入れられる。

no.29

DELIジャパン

nusign「ダンボールカッター」

748円

玄関、作業現場に常備したいダンボール専用カッター

ダンボールのカットに特化した専用カッター。耐久性のあるステンレス刃が厚手の段ボールもスムーズに切断する。丸みのあるフォルムとギザ刃で安全性にも配慮。磁石を内蔵しており、金属面に貼り付けられる。

no.30

プラス

フィットカットカーブ ツイッギー＋開梱カッター

1100円

ハサミとカッターが合体！開梱からカットまでこれ一本

軽い切れ味のハサミと開梱用カッター機能を備え、荷物の開封から封筒などのカットまで一本で完結する。ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫などに付けられるため、必要な時にサッと手に取れる。

no.31

レイメイ藤井

マグネット付き多機能ハサミ ZACCC

1650円（スタンダード）

1980円（チタンコート）

握り方を変えると3通りに使える！開梱から解体までこなす多機能型

ハサミ、開梱カッター、解体ノコギリが一本に。握り方を変えるだけで、荷物の開梱から片付けまで完結できる。磁石付きでドアに貼り付けも可能。刃は通常版と、耐久性が高いチタンコートがある。

no.32

リヒトラブ

Mutual 二つ折りクリップボード

1430円

使う時はA4、運ぶ時はA5書類をコンパクトに持ち運べるボード

筆記作業時はA4サイズ、持ち運び時は半分のA5サイズにできるクリップボード。展開時はスライダーで本体が固定され、スムーズに書ける。独自構造により書類に折り目がつかないのも嬉しい。

no.33

ミドリ

XSコンパクトハサミ ギザ刃

1430円

極小サイズでも切れ味抜群！滑らず切れるギザ刃のハサミ

収納時わずか4cm程度の極小ハサミ。刃は滑り止めのギザ加工が施されており、ビニールからクレジットカードなどの厚紙までカットできる。カバンの中などで刃が開くのを防ぐロック機能付き。

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【文房具総選挙2026】全ノミネート商品発表！

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