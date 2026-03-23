コペック夫妻に第5子…フリーマンやベッツらも祝福ラッシュ

昨季ドジャースでプレーし、フリーエージェント（FA）となっているマイケル・コペック投手の妻モーガンさんが22日（日本時間23日）、自身のインスタグラムを更新。第5子を妊娠したことを報告した。オフシーズンから続くドジャース関係者の「ベビーラッシュ」に、同僚の妻たちからも歓喜の祝福が寄せられている。

モーガンさんはインスタグラムに「そして7人になる」と綴り、新しい命を授かったことをファンに向けて報告した。この幸せいっぱいの投稿に、昨季ともにワールドシリーズ制覇を成し遂げたチームメートの妻たちも即座に反応している。

フレディ・フリーマン内野手の妻であるチェルシーさんは「わー、おめでとうございます」と愛情たっぷりにコメント。さらに、エンリケ・ヘルナンデス内野手の妻・マリアナさんも「OMG、やったー！」と大興奮の様子で祝福の言葉を送り、家族ぐるみの仲の良さをうかがわせた。

現在のドジャースナインでは、まさに祝福ラッシュが巻き起こっている。この冬にはフリーマンの妻・チェルシーさんが第4子の妊娠を報告したばかり。さらに、3月にはヘルナンデスの妻・マリアナさんが第2子の誕生を報告し、ムーキー・ベッツ内野手の妻も第3子の出産が間近に迫っているという。

過酷なメジャーのシーズンを支え合う家族たちにとって、子どもの誕生は何よりの喜び。昨秋に世界一の美酒を味わい、今季の開幕を目前に控えるチームの周辺に次々と舞い込むおめでたいニュースは、ファンにとっても心が温まる話題となっている。（Full-Count編集部）