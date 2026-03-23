橋本環奈が主演を務める月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）が3月23日に最終回を迎えた。ラストに描かれたのは、湖音波（橋本環奈）と中田（向井理）の師弟の絆、そして人は誰もが誰かの希望になることはできるという真っ直ぐなメッセージだった。

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最終回のタイトルは「ヤンドク、最期の希望」。髄膜腫に倒れ、搬送された中田だが、「医者じゃない俺には何の価値もない」と視力を失うことを恐れ、死を選ぼうとしていた。そんな中田を説得できるのは湖音波だけだ。

中田が病院のベッドで横になり、湖音波が医者として立っている――このシチュエーションは、湖音波がヤンキー時代にバイク事故で搬送され、中田に命を救われた時と逆の立場になっている。湖音波はマブダチの真理愛（平祐奈）の死をきっかけに医師を志したが、同時に死ぬということはかけがえのない時間が全て終わることだということを親友を亡くし初めて知った。一人娘のこころ（石塚七菜子）をはじめ、多くの人たちが中田を思っている。今度は湖音波が中田を救う番。「中田先生は自分の希望なんです。だから生きて、もっとたくさんの人の希望になってください」という湖音波の誠意が通じ、中田は手術を承諾する。手術前にこころが父を励ますために言った「パパ、頑張ってね。自分のために頑張ってね」という一言も忘れられない。

湖音波は中田の視力も命もどちらも諦めない難しい手術を選択する。担当するのは執刀医の湖音波だけではない。脳神経外科、チーム全体で手術をサポートする。湾岸医療センターの屋上は、湖音波と中田が何度も会話を重ねた思い出が詰まった場所。「医者として成長する姿を間近で見届けることができた。本当にありがとう。君こそが私の希望だ」と中田は湖音波に感謝を告げた。中田と湖音波は恩師とその教え子として互いに希望だと思い合っていたことになる。「ヤンキー×医療」ドラマとして、湖音波と中田の師弟としての絆は、美しく描かれていた印象だ。

湖音波と中田の“タイマン”こと手術から1年。中田は岐阜で医療の世界を目指す生徒たちに講義を行っていた。目元にはサングラス、机の横には白杖、講義終了を告げるアラームが鳴るスマホを探す仕草。命は助かったものの、残念ながら視力は失ってしまったことを示している。

「これから医者になろうとしている君たちに先に言っておきます。それぞれなりたい医師像があるでしょう。だが、無理です。君たちが思い描いた、素敵な医師にはなれません。なぜなら医者も普通の人間だからです。ただ、誰かの希望になることはできる」

中田は講義の終わりにそう言い残すと、一番後ろから講義を聞いていた湖音波の方をじっと見つめる。中田はほとんど目が見えていない、はず。けれど湖音波の気配を感じられたのは、師弟の絆と言ってしまえば美談になってしまうが、そこは視聴者の想像に委ねた形だろう。

元ヤンキーの脳神経外科医という難しい役柄を、これまで培ってきた経験から見事に演じ切った橋本環奈。特に最終回は向井理との共演シーンを中心にして思いのこもった熱演を見せてくれている。自身に好意を向ける颯良（宮世琉弥）が“ダチ”としてタメ口を聞こうとすると「調子のんじゃねぇぞ、たぁけが！」とメンチを切りながら、急患の知らせにすぐさま医師としての顔になる。ラストシーンで見せる湖音波の2つの表情が、『ヤンドク！』を象徴しているとも言えるだろう。一見するとヤンキードラマのテイストが強い『ヤンドク！』は、今の医療現場の状況をリアルに描いた作品でもあった。

小田桐（八木勇征）が湾岸医療センターに戻ってくる展開を含め、ラストはそれぞれのその後が描かれるが、印象的なのは大友（音尾琢真）を「パパ」と呼ぶ麗奈（内田理央）が見つけた“やりたいこと”だ。それは脳の手術で髪の毛を剃る選択をしなければならなくなった人たちのためのウィッグ事業。脳の病気を経験した麗奈だからこそ携わる意義のある仕事。中田が講義で話していた医師はもちろんのこと、麗奈のような人も誰かの希望になることができる。それは誰もが誰かの希望になることはできるということを伝えているのではないだろうか。（文＝渡辺彰浩）