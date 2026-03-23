都市型音楽フェス『CENTRAL』、『Live！横浜』と連携取組！日向坂46『7回目のひな誕祭』とのコラボも決定

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4月3～5日に開催される、都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）と、みなとみらい21地区を中心とした、都心臨海部の音楽施設・民間イベントや音楽団体、横浜市などが一体となって作り上げる『Live！横浜』が同時開催。そしてこのたび両イベントの連携取組が発表された

横浜を訪れた人々が、街中で自由に様々なコンテンツに出会うことで、ついお祭り感に巻き込まれてしまう、そんな3日間をたくさんの施策で演出する。

また、4月4・5日に横浜スタジアムで開催される日向坂46 『7回目のひな誕祭』 とのコラボレーションも決定。さらなる盛り上がりを、横浜の春に届ける。

■ロケーション＆ミュージックセレクション

『CENTRAL』出演アーティスト10組（日向坂4『7回目のひな誕祭』コラボを含む）の計12 曲、それぞれの楽曲イメージに合うみなとみらいの美しいロケーションをセレクトた。昼、夕方、夜と表情を変える景色のなかで、誰でも気軽に音楽と、ここでしか見られないアーティストからのメッセージを、ふたつのイベントカラーに彩られた特別な空間で楽しめる。

開催期間：3月28日（土）～4月5日（日）

参加予定アーティスト一覧（五十音順）

・新しい学校のリーダーズ

・Awich

・ORANGE RANGE

・キタニタツヤ

・CANDY TUNE

・乃木坂46

・HANA

・日向坂46（『7回目のひな誕祭』コラボ）

・FRUITS ZIPPER

・YOASOBI

◇CENTRAL をめぐろう！スタンプラリー

ロケーションミュージック12ヵ所を含む、全16カ所のスポットをまわってスタンプを集めよう！ 『CENTRAL』公式アプリでスタンプを5個以上集めるともれなく入場無料エリア「CENTRAL FIELD」のサントリーブースで使える100円引クーポン（アルコール・ノンアルコール）をプレゼント。アプリをダウンロードすれば、誰でも参加可能だ。

■やぐら＆BON BON TIME

横浜市民の皆様とともにワークショップなどを通じて作り上げた特製「やぐら」が、桜木町駅前広場で訪れる方々をお出迎え。開催期間の4月4・5には、『CENTRAL』出演アーティストの楽曲と太鼓をあわせて楽しむ特別演出「BON BON TIME」が行われる。

開催期間：3月28日（土）～4月5日（日）

※画像はイメージです

■大観覧車「コスモクロック21」の特別演出

横浜の景観を代表する「大観覧車コスモクロック 21」で、「CENTRAL×Live！横浜」の特別演出ライトアップを実施。

Kアリーナ横浜で行われるCENTRAL STAGEのヘッドライナーである乃木坂46、ORANGE RANGE、ちゃんみなのロゴなどが横浜の夜に浮かび上がる。直径100メートルの大観覧車に映し出される大迫力の演出は圧巻だ。

特別演出スケジュール

（1）3月27日（金）～3月29日（日）18:15～21:45

※毎時15分、45分から （最終点灯は21:45～）

（2）3月30日（月）～4月5日（日）18:00～22:45

※毎時 00分、15分、30分、45分から（最終点灯は 22:45～）

※1回当たりの点灯は60秒間

※天候等諸事情により予告なく中止となる場合があります。

※画像はイメージです

■CENTRAL オリジナルステッカーキャンペーン

キャンペーン期間中に、横浜の対象店舗で指定メニューを注文、またはサービスを利用した人に、ここでしか手に入らない『CENTRAL』公式ステッカーをプレゼント。ステッカーは全5種類。クリエイター5名が横浜を代表するスポットを描き下ろした特別仕様のデザインとなっている（エリア・施設ごとに異なるデザインをプレゼント）

金村美玖（日向坂46）展示企画「記憶の欠片」の開催を記念し、金村を描いたコラボステッカーも登場する。

【キャンペーン期間】3月27日（金）～4月5日（日）

【配布条件】対象店舗で指定メニューの注文やサービスの利用につき、ステッカーを1枚プレゼント

※なくなり次第、終了となります。

※対象店舗・指定メニューは、Web サイト「CENTRAL×Live！横浜」の内の

「CENTRAL 公式ステッカープレゼントキャンペーン」の項目をご覧ください。

＜ステッカー絵柄＞

・コスモクロック 21：コウジマクルミ（instagram）

・横浜赤レンガ倉庫：島田つか沙（instagram）

・汽車道：Poki (instagram）

・横浜ハンマーヘッド：とも (instagram）

・臨港パーク＋金村美玖（日向坂 46）：maniko（instagram）

Illustration:株式会社 AMANATION

■フォトスポット

出演アーティストの写真などが大きく掲出されたフォトスポットが、みなとみらい21エリアの商業施設、計6ヵ所に設置。

設置場所

・クイーンズスクエア横浜1階（3ヵ所）

・ランドマークプラザ 3階

・マークイズみなとみらい地下4階

・みなとみらい駅

開催期間：3月27日（金）～4月5日（日）

■コラボレーション花火

『CENTRAL』開催を記念し、横浜港を彩る花火「YOKOHAMA NIGHT FLOWERS × GREEN×EXPO 2027」が2日間連続開催。

「日本新三大夜景都市」に認定された横浜の美しい夜景とセットで楽しめる。

【開催日時】

4月4日（土）、5日（日）

両日とも 19:00～19:05

【打上げ場所】

4月4日（土）大さん橋

4月5日（日）新港ふ頭

■日向坂46『7回目のひな誕祭』とのコラボレーションも続々決定

4月4日と5日に横浜スタジアムで開催する日向坂46『7回目のひな誕祭』と『CENTRAL』のコラボレーションが決定。一緒に横浜の街を盛り上げていく。

「CENTRAL×Live!横浜」施策のロケーション＆ミュージックセレクションでは、象の鼻パークに日向坂46の楽曲が設置。そして、今年はあらたに日向坂46とのコラボフォトスポットも予定。クイーンズスクエア横浜の1階には過去のひな誕祭の写真がデザインされた幅約7メートル、高さ約3メートルのフォトスポットが登場する。

『CENTRAL』オリジナルステッカーキャンペーンでは、CENTRAL FIELD（臨港パーク）で開催される展示企画「記憶の欠片」を記念して、人気イラストレーターmanikoが描いた金村美玖のデザインのステッカーも。

開催期間：3 月27日（金）～4月5日（日）

※画像はイメージです

◇フォトブース

横浜赤レンガ倉庫“ひな誕祭 物販エリア”にて「日向坂 46 フォトブース」展開が決定。4月3日～4月5日の『CENTRAL」』開催期間中、横浜赤レンガ倉庫 “ひな誕祭 物販エリア”に、ソニー損保のブースが出展。

こちらのフォトブースでは、現在、ソニー損保のCMに出演中の日向坂46の小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩の等身大パネルと撮影できる。撮影した人は、ソニー損保Xのフォロー画面をスタッフに見せることで、「オリジナルステッカー」が当たるキャンペーンへのご参加が可能となる。

【開催日時】

4月3日（金）15:00～18:00 予定

4月4日（土）10:00～17:00 予定

4月5日（日）10:00～17:00 予定

【開催場所】横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場（ひな誕祭 物販エリア内）

※ブースの開催時間は上記を予定しておりますが、状況により変更となる可能性がございます。

※ステッカーは期間中、抽選で 1,000名様分をご用意しております。配布予定数がなくなり次第、終了となる場合がございます。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

『Live！横浜』OFFICIAL SITE

https://liveyokohama.jp/

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/