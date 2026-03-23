ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２０日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、フットボールアワー・後藤輝基、＝ＬＯＶＥ・大谷映美里をゲストに東京・浅草のグルメを満喫した。

「スマホ写真」トークで有田は、人気店「ラーメン二郎」のラーメンのような画像を見せた。「ラーメン二郎」は高く積み上げられたもやしとキャベツで麺が隠れて見えなくなるほどの盛り付けが特徴で「ジロリアン」と呼ばれる熱狂的ファンを持つ。

有田は「ラーメン二郎なんだけど（位置情報は）自宅って書いてある。これ、何か？って言ったら、ザキヤマが作ってくれたの」とアンタッチャブル・山崎弘也が手作りで二郎系ラーメンを再現してくれたという。

「テイクアウトありますよね。ザキヤマが、ちゃんと麺とかスープ、全部別にしてもらって、俺の家に来て。俺と家族との分を作って。『有田さん、どんぐらいですか？麺は？脂は？はい！』とか言って（作ってくれて）。『おお！うまかったよ！』とか言って、終わったら（鍋や食器を）洗って『じゃあ帰ります！』って」と話して笑わせていた。