タレントのMattさんがインスタグラムを更新。女優の沢尻エリカさんとの"美しすぎる"ツーショットが話題となっている。



【写真】沢尻エリカとMattの密着2ショット

Mattさんは、「大好きなエリカ様と」とし、顔を寄せ合うツーショットをアップ。写真での二人からは、ウィンクをしたり、舌を出したり、さまざまなポーズで自撮りを楽しんでいる様子がうかがえる。Mattさんは続けて、「"この世の宝の美しさ" わたくし、久しぶりに興奮を隠すこと出来ず100億回ほど飛び上がりました」「次回はご飯しましょうね エリカ姉様」とつづった。



SNSでは、「エリカ様美しすぎる 目の保養すぎる2ショットです」「画角いっぱいの輝きです！！すごい！！！」「マットさん、カッコイィ！ステキです」「これ以上の美しい2人組はいませんね」「推しと推しのコラボ嬉しすぎます」「コロコロ変わる表情がどれもすんばらしくキュート」「まじえりか様可愛すぎ マットは綺麗すぎ」などのコメントがあった。



Mattさんは、1994年7月18日生まれ。桜美林大学芸術文化学群音楽専修に進学後、英語・サックス・ピアノ・ドラム・作曲を学び、アメリカへ留学。卒業後はタレントとして活動し、現在は歌手や作詞作曲などの音楽活動やモデル、ブライダルタキシード・和装デザイナーなど活動の幅を広げている。（Mattさんの公式サイトより）