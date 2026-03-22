〈「排泄物を食べさせ、アルミホイルで陰部を感電」鬼畜リンチで逮捕された大阪トレカ店3人組『残虐すぎる犯行』の全容〉から続く

2025年9月、大阪府浪速署は強要や暴行の疑いで、大阪市内のトレーディングカード店オーナー・山下諒、同店の手伝いなどを行っていた橋本充輝、竹内孔志の3人を逮捕した。3人は、店に出入りをしていた2人の被害者に対して、暴力を加えて抵抗できない状態にした上で「罰ゲーム」などと称してとんでもない犯行に及んでいた。

【写真】「はい、ごっくん」「何味？」自らの排泄物を“罰ゲーム”として食べさせ…大阪トレカ店“鬼畜リンチ事件”の主犯格・山下諒被告

被害者のうち1人には、アルコールを吹きかけて火をつけて大火傷を負わせ、もう1人に対しては全裸にして男性器にアルミホイルを巻き、感電させるだけでなくさらにおぞましい犯行も行われていたという。

2月3日に主犯格である山下被告の判決が言い渡され、全員に有罪判決が言い渡されることとなった一連の裁判を傍聴した、裁判ライターの普通氏が犯行の全容や法廷で見たものをレポートする。



主犯格である山下被告が営むトレーディングカード店は、大阪の「オタロード」と呼ばれるエリアにあった ©文藝春秋

頭を押さえつけ、路上の大便を食べさせた

Bさんに対する、大便を口にさせる強要行為は約1週間の間に2度ほど行われた。

1度目は路上に落ちていた大便を示しながら「ツンツンして食べよ」、「ウンコ15皿食べなきゃアカン」、「指ぶすってやってペロッとして」などとして、Bさんに触れさせた上で舐めさせた。その際に、後頭部を掴んで、大便に押さえつける行為もあったという。

2度目はさらに恐るべき行為であった。同様の行為をすべく、「とりあえず西成でウンコ探してきて」などと2人の被告にメッセージを送った山下被告。その間、竹内被告はBさんが大便を口に入れやすくするようにカレー味のインスタント食品や調味料などを用意していた。

しかし、路上に大便は見つからなかった。すると山下被告は「誰か食べさせる大便出して」と伝えたところ、橋本被告が手を挙げた。それをBさんに食べさせたのだった。

橋本被告の裁判では、不鮮明ながら傍聴席にも見える形でBさんが大便を食べる動画が再生された。

「はい、ごっくん」「何味？」明らかになった動画の“おぞましい内容”

時刻は深夜1時。画面に映る人物はBさん1人であり、画面外からずっと複数人の笑い声が聞こえる。Bさんの目の前には、インスタント食品と橋本被告の便が入ったタッパーが置かれている。

便が入った容器にインスタント食品を入れ、混ぜたタイミングでBさんは嗚咽を隠せない。そんな姿は気にせず、被告3人は「いっちゃえいっちゃえ」、「早よいけや、さぶいて」、「3・2・1、ぱくっ」などと囃し立てる。

画像は不鮮明だが、恐る恐る口の中に運ぶBさんの動きから、ギリギリまで抗いたい思いが伝わる。大便が口に入ったのを確認すると、歓喜の声を挙げる被告人たち。しかし、まだ地獄の時間は終わらない。「はい、ごっくん、ごっくん、ごっくん」、「何味？ 最初に何が来る？」、「俺のうんこ、バカにするなよ。今ここで出そうか」などと被告人たちはヤジを飛ばし続ける。

やがて画面外からペットボトル飲料が差し出され、犯行が終わったかと思われた。しかし、「1杯目いけたら2杯目いける！」、「そろそろワサビ入れるか。殺菌効果あるで」、「うんこ出すのも大変やねんで」といった言葉を投げかけ続け、動画は10分近く続いた。Bさんにとっては、永遠とも思える時間だったであろう。

撮影された動画は知り合いのLINEグループなどで「おもしろいやろ」という山下被告のメッセージと共に共有されていた。橋本被告は法廷で動画が流されている間、少しニヤけているようにも思えた。

被告人質問の場において、橋本被告は全てを認め反省している姿勢を示した。検察官からは「『Bに人糞を食わせるぞ』なんて言う山下被告と付き合っててヤバいと思わなかったの？」「自分で便を出してますけど、出す必要ないですよね？」と問われ、「当時は考えられなかった」、「考えが甘かった」などと答えている。

大便事件の約10日後には、前編の記事でも紹介したBさんを全裸にさせて男性器にアルミホイルを巻き感電させる事件と、橋本被告単独で行われた同じくBさんへの着火事件があった。3人そろってではなく、1人だけでも犯行を行っていたことについて橋本被告は「僕の中では宴会芸でやっているようなことで軽い考えでした」などと答えた。

親族に咎められても、残虐な犯行は止まらず……

主犯格・山下被告の主張では、店の売り上げに手を付けてトラブルになり、手伝いとして働く中でミスも続いていたBさんから「次にミスをしたり、お金に手を付けたりしたらそういうこと（恐らく大便を口にする行為）をします。なので許してください」と言い出したのだという。

検察官「Bさんに屈辱的なことをさせることに、抵抗はなかったのですか？」

山下被告「そのときは特になかったかも……」

検察官「大便を目の前にして躊躇する姿を見てどう思ってたんですか？」

山下被告「本当にしんどいんだろうなぁ、と」

最終的に行為を止めたのも、Bさんに水を渡してあげたのも自分であると主張していたが、そもそも犯行を主導していた立場であることからむなしく響いた。

この事件は、その衝撃的な内容から大々的に報道された。山下被告が経営していたトレーディングカードの店は、建物から解約して欲しいと頼まれ解約。その他、携わっていた事業も全て撤退して、今は父が営む設備工事の仕事をしている。

私生活にも大きな影響が出た。これまで家では家事、育児を精力的に手伝っていたというが、子どもが通う幼稚園からは事件後「送迎に一切来ないで欲しい」と拒絶されたという。

妻から怒鳴られるも、残虐な犯行は続いた

裁判では、情状証人として山下被告の父親と妻、橋本被告の母親らがそれぞれ出廷した。いずれも被害者に深い謝罪の意思を示し、被告人らに強い不快感を述べた。

主犯格である山下被告の妻は、Bさんに大便を食べさせる動画が共有されるとすぐに怒鳴りつけたという。「ありえないことをしている」、「自分の子どもにされたら許せないだろう」とも諭した。しかし、その後も犯行はさらに続いていった。

橋本被告の母親は、息子について「学生時代から友人に囲まれ、生徒会に所属するなど教師からの信頼も得ていた」と主張。しかし、強く主張すればするほど、実際に行われた犯行とのギャップが大きくならざるを得ず、母親としても困惑している様子が伝わってきた。

言い渡された判決は……

山下被告は被害弁償金として、Aさん、Bさんに対して合計300万円を用意し、供託を行っている。しかし、精神的苦痛が甚大な両名は受け取りを拒否している。

検察官「被害者両名は供託金もいらないと言っています」

山下被告「聞いていないんでわからない」

検察官「両名が供託金を受け取らなかったらこのお金どうするんですか」

山下被告「戻してもらう以外あるんですか？」

ちなみに供託金は取戻請求の権利を放棄する手続きも行える。要は反省の姿勢を見せるために放棄するケースもあるのだが、山下被告にその意図はなかったようだ。対照的に、共犯の橋本被告は被害弁償金とは別に、反省の気持ちとして贖罪寄付を行っている。

最終的に、山下被告に懲役2年2カ月、橋本・竹内両被告に対してそれぞれ懲役1年4カ月の実刑判決が言い渡された。特にBさんへの犯行は1カ月以内に集中しており、そのうち大便事件について「特に非人道的な犯行」、「他の強要罪の中でも特に重い部類」などと厳しい言葉を続け、いずれの被告人に対しても執行猶予を付すのが相当ではないとした。

山下被告は店のオーナーという力関係を利用し、面白がって犯行を続けた点から、橋本・竹内両被告よりも重い罪が科された。残り2人も、山下被告に対して従属的ながら単独で髪を不自然に刈り上げ嘲笑したり、罰ゲームを提案したり主体的に関与した点から実刑判決が言い渡された形だ。

判決の言い渡しが終わり、そのまま連行されていった3人を見守る家族の中には涙を流す者もいたが、被告人らはそれぞれ淡々としており、最後までその真の心境は分かり得なかった。

（普通）