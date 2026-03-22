大谷がストーリーズで公開した“最新ショット”

突然届いた“近況報告”に日本のファンがときめいた。ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。愛犬デコピンの“最新ショット”を公開した。久々のデコピン登場に「キターーー」「かわいすぎるやろぉぉ」とファンが興奮している。

開幕を数日後に控えたこの日、大谷はストーリーズでデコピンを公開。つぶらな瞳でカメラを見つめる近景は、デコピンの可愛らしさを強調する写真になっている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦が行われた10日の夜、東京タワーをバックにしたデコピンの写真を公開して以来の投稿となった。

デコピンの“ドアップ表情”にファンは歓喜。SNSには「急なデコピンさんに動悸が」「デコピン見てからの開幕戦とかテンション上がるわ」「インスタ開いたらデコピンにガン見されてむせた」「ワオ、大谷さんに不意を突かれました」「大谷さんの人間の部分が垣間見える貴重な投稿」などのコメントが寄せられていた。

WBCを終えた大谷は18日（同19日）、ジャイアンツとのオープン戦で、投手として今季初の実戦マウンドに上がった。結果は4回1/3を投げて1安打4奪三振無失点。ドジャースでは初となる二刀流開幕に向けて順調な調整を見せた。

大谷は21日（同22日）のアスレチックスとのオープン戦は欠場。開幕に向けて、家族との時間を楽しんだようだ。（Full-Count編集部）