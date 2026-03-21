キラキララメが可愛いぃぃぃ♡【スタバ】プレゼントにもおすすめ！「新作コースター」

カフェタイムに使える可愛い「新作コースター」が、【スターバックス】に登場中。キラキラと光るラメが可愛く、持っているだけで心がときめくデザインがポイント。身近な人へのプレゼントに選ぶのもおすすめです。今回はそんな桜の形をした、ブルー & ピンクの新作コースターをご紹介。店頭で見かけたらぜひ手に取ってみて。

春らしい桜モチーフのキラキラコースター

キラキラのラメが輝く桜モチーフの「SAKURA2026コースターエアリーブルー」。全体を淡いブルーで統一した、ポップで可愛らしいデザインです。中央にはスタバのロゴや桜の花びらもあしらわれており、テーブルに置くだけでも映えそう。ラメの奥の底面にもさりげなく桜が描かれており、桜づくしのデザインは、プレゼントとして贈れば喜んでもらえるはず。

花と蕾が描かれたピンクバージョンも！

ピンクが好きな人へのプレゼントにぴったりな、「SAKURA2026コースターシャイニーピンク」。桜の形をしたコースターにピンクのラメが輝き、ゴージャスな気分になりそう。こちらも全体が淡いピンクで統一され、春らしさも満載。中央はスタバのロゴと共に、桜の花や蕾が描かれ、エアリーブルーとは異なるデザインが楽しい。インテリアの一部として、キャンドルやフラワーベースを置いて活用するのも良さそうです。

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writer：S.Hoshino