相模原vs横浜FC スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](ギオンス)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 22 杉本大地
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 13 常田克人
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 23 田鎖勇作
FW 11 武藤雄樹
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 細井響
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 17 室井彗佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 22 杉本大地
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 13 常田克人
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 23 田鎖勇作
FW 11 武藤雄樹
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 細井響
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 17 室井彗佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔