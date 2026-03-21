[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](ギオンス)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 22 杉本大地

DF 5 加藤大育

DF 16 高野遼

DF 19 沖田空

DF 37 山内琳太郎

MF 4 島川俊郎

MF 7 棚橋尭士

MF 10 中山陸

MF 17 竹内崇人

MF 24 杉本蓮

FW 9 佐々木快

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 2 綿引康

DF 13 常田克人

DF 18 三鬼海

MF 6 徳永裕大

MF 15 前田泰良

MF 23 田鎖勇作

FW 11 武藤雄樹

FW 14 安藤翼

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 16 伊藤槙人

DF 19 杉田隼

DF 22 岩武克弥

MF 7 山田康太

MF 8 小倉陽太

MF 13 窪田稜

MF 26 横山暁之

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 9 ルキアン

控え

GK 42 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 5 細井響

MF 35 宇田光史朗

MF 39 遠藤貴成

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 17 室井彗佑

FW 49 駒沢直哉

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔