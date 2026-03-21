◆センバツ第３日 ▽１回戦 東洋大姫路２―３花咲徳栄（２１日・甲子園）

昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突。２００３年のセンバツ準々決勝以来となる対戦は、花咲徳栄が制した。

この２校は２００３年センバツ準々決勝で行われた福本真史とグエン・トラン・フォク・アン（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合の熱戦が有名だが、この試合も東洋大姫路・下山大翔、花咲徳栄・黒川凌大の両先発による投げ合いとなった。

下山は５回まで２四球を与えたのみで無安打の快投で花咲徳栄打線を０封。対する黒川も２回は２死一、三塁のピンチを背負ったが得点を与えず、５回は３者連続三振を奪うなど尻上がりに状態を上げていった。

試合が動いたのは６回。東洋大姫路は２死一塁から５番の松本太翔が左越えに適時二塁打を放って先取点を奪った。花咲徳栄は１点を追う８回に１死満塁の好機を作り、１番・岩井虹太郎の押し出し死球で同点。さらに１死満塁から遊ゴロの間に２点を追加して勝ち越しに成功した。

野球の神様が用意した２３年ぶりの“再戦”は、前回対戦をほうふつとさせる投手戦の末、２３年前に再試合で敗れていた花咲徳栄がリベンジを果たした。

花咲徳栄はセンバツ１６年ぶり（選手権を含めれば８年ぶり）と白星となった。東洋大姫路は４年ぶりに１回戦で姿を消した。