約38年前・日産“高級セダン”におぎやはぎ興奮 「品川33」を引き継ぐ“バブル期”を代表する1台「当初買った金額からはだいぶ維持費が…」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう21日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』の出張編。神奈川・長井海の手公園ソレイユの丘で行われたカーイベントを舞台に「まだ見ぬ国産旧車に出会いまショー」を送る。
【最新番組カット】「品川33」が希少…約38年前・日産“高級セダン”の全貌
「1925年〜2025年」をテーマに出展された車250台のなかから、おぎやはぎが「青春の車」と懐かしんだのが、1988年に登場した日産の“高級セダン”。バブル期に“現象”を引き起こすほど一大ブームとなった1台だ。ヤフオクで手に入れたというオーナーは、今では珍しい「品川33」という2桁ナンバーを引き継いでいるものの「当初買った金額からはだいぶ維持費が…」と告白する。
おぎやはぎは、同車に思い出があるといい、久しぶりの再会に興奮。車内に乗り込んで若いころのエピソードを語る。
【最新番組カット】「品川33」が希少…約38年前・日産“高級セダン”の全貌
「1925年〜2025年」をテーマに出展された車250台のなかから、おぎやはぎが「青春の車」と懐かしんだのが、1988年に登場した日産の“高級セダン”。バブル期に“現象”を引き起こすほど一大ブームとなった1台だ。ヤフオクで手に入れたというオーナーは、今では珍しい「品川33」という2桁ナンバーを引き継いでいるものの「当初買った金額からはだいぶ維持費が…」と告白する。
おぎやはぎは、同車に思い出があるといい、久しぶりの再会に興奮。車内に乗り込んで若いころのエピソードを語る。