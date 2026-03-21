◇オープン戦 阪神6―2オリックス（2026年3月20日 京セラD）

村上との「開幕バッテリー」に指名されている坂本が、攻守で万全な仕上がりを見せた。まずは打撃だ。2回に1―1と追いつき、なお1死満塁から、高谷の外角低めスライダーを拾って左前への決勝2点打。WBC出場を経てチームに合流後、出場2試合目の初安打に「まあ、開幕してから打ちたいですね」と白い歯を見せた。8回には無死一塁から送りバントも決めた。

帰国後初めてフル出場。守っては4投手をリードし、相手打線をわずか4安打に抑えた。村上とのコンビでは初回、2回に1点ずつ失ったものの、「その（失点の）後、しっかりゲームをつくって、というのは大事なこと」と、意見交換を重ねながら修正。2月中旬からチームを離れていただけに「ボールの確認もできたと思う」と収穫を口にした。

各投手との確認作業について問われ「今日で大丈夫です」と、うなずいた。昨季キャリアハイの117試合に出場し、ベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた扇の要。26年シーズンもチームを支える。（大林 幹雄）