²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·âÆóÎÝÂÇ´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¡ÄËÎõ¤ÊÂÇµåÏ¢È¯¡¡³«Ëë¤Ø½àÈ÷Ãå¡¹
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê£±£¹Æü¡¦ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¡á£Ô£Ä¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï£²ÂÇÀÊÌÜ¡¢£´²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÄËÎõ¤Êº¸Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£µ²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆóÎÝÂÇ¡££²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÁ°Æü£±£¸Æü¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢£³ÂÇÀÊÏ¢Â³»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££¶²ó¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´£³ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤Ä¤Ù¤µå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö·³¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤ÏÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î£²°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï£±£¹ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£±ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£