浜田雅功、井川遥と天満で飲み歩き「60歳からお酒を飲むようになった」
ダウンタウン・浜田雅功が、21日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）で俳優の井川遥と大阪・天満を舞台に居酒屋をはしごする。
【番組カット】貴重な集合ショット！関西のベテラン芸人と共演する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
前回の「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」に引き続き、井川と距離を縮めるために実施する企画は「天満で昼から飲み歩き」。お酒が大好きな井川と、「60歳からお酒を飲むようになった」と話す浜田が居酒屋激戦区・天満で大阪らしいグルメを堪能しながら居酒屋をはしごする。
どの店も大勢の客で賑わっているのを見て、２人は「昼からすごい人！」と驚きながら、天神橋筋商店街を練り歩く。「昼から飲んだら酔いが回りません？」と不安がる浜田に、井川は笑顔で「だからいいんじゃないですか」と正真正銘のお酒好きの返答。「休みの日に昼から飲むのが好き」と話す井川に「休みの日ってカメラありますけど…」と浜田はツッコむ。
【番組カット】貴重な集合ショット！関西のベテラン芸人と共演する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優だ。
前回の「はじめましての共同作業！クッキングで仲良くなろう！」に引き続き、井川と距離を縮めるために実施する企画は「天満で昼から飲み歩き」。お酒が大好きな井川と、「60歳からお酒を飲むようになった」と話す浜田が居酒屋激戦区・天満で大阪らしいグルメを堪能しながら居酒屋をはしごする。
どの店も大勢の客で賑わっているのを見て、２人は「昼からすごい人！」と驚きながら、天神橋筋商店街を練り歩く。「昼から飲んだら酔いが回りません？」と不安がる浜田に、井川は笑顔で「だからいいんじゃないですか」と正真正銘のお酒好きの返答。「休みの日に昼から飲むのが好き」と話す井川に「休みの日ってカメラありますけど…」と浜田はツッコむ。