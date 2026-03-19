BE:FIRST（ビーファースト）の公式Xで、RYUHEI（リュウヘイ）のソロショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】リュウヘイの横顔ショット／リュウヘイの「BE:FIRST ALL DAY」ソロショット＆グループショット／【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV

■BE:FIRSTリュウヘイのクールな横顔ショット

BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。同曲は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルで、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

今回の投稿では、「こんにちは、RYUHEIです。BE:FIRST ALL DAYのMVはもう観ていただけましたか？」というコメントとともにオフショットを公開。

オールバックヘアに剃り込み眉、黒のレザーベストに白Tシャツ、レザーグローブを合わせたスタイリングで壁にもたれかかり、遠くを見つめるリュウヘイの姿が収められており、シルバーアクセサリーを身に着けた落ち着いた雰囲気と大人っぽい表情が印象的な1枚となっている。

また、BE:FIRSTの公式YouTubeに公開された「BE:FIRST ALL DAY」のMVのコメント欄にはリュウヘイから、「めちゃくちゃ突風の2月に半袖で死にかけた思い出は今でも忘れていません。その分沢山聴いたり観て欲しいです。今までのMVとはまた雰囲気の違った新しい世界観を味わって沢山考察してみてください」とメッセージが投稿されている。

SNSでは「どうしようもないイケメン」「爆イケ」「ガタイ良くて美」「サングラスなしも良い」「まつ毛ながい」「撮影エピをありがとう」「大人っぽくなってる」などの声が寄せられている。

■リュウヘイ「BE:FIRST ALL DAY」ソロショット

■BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」グループショット

■BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV