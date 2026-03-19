EBiDANに所属する6人組ダンスボーカルグループのLienelが、1st EP『Osyan』を3月18日にリリース。当日行なわれたリリースイベント上でユニバーサルミュージックからのメジャーデビューが発表された。

◆イベント写真

新宿三角広場で行われたリリースイベントでは冒頭から会場の巨大モニターにカウントダウンが流れ、EPリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」のMVがサプライズ上映されると、観覧フロアのLien（ファンネーム）から歓声があがった。

そして壮大なオーバーチュア―が流れるなか、MVと同じ長ランを着てステージに現れた6人は腕を組んで胸を張り、武田創世が「俺たちがLienelだぜ！今日は最高の夜にするぜ！よろしく！」と号令をかけると、自己紹介ソング「We are Lienel!!!!!!」でライブはスタート。Lienのコールを受けつつ、4つ打ちのダンスビートで躍動すれば、フロアからは6色のペンライトが振り上がる。さらに、赤いライトを浴びて情熱的に届ける「純情シンドローム」、弾けるLienのコールに6人も跳ね飛ぶ「親指☆Evolution！」と、Lienelのライブでおなじみの歌謡チューンをメドレー披露。EBiDANの最年少らしいフレッシュなステージで客席を笑顔にするが、一転、ダンスチューン「Mirror」ではクールな表情を見せ、キレのあるダンスと透き通るようなハイトーンボーカルでLienを魅了する。

2023年の始動から3年で培ってきたバリエーションを4曲で発揮し、自己紹介のMCを挟むと、ついにEPリード曲「羅武が如く〜恋の⾵林⽕⼭〜」の初披露へ。「みなさん、まだまだ盛り上がる準備できてますか？それでは僕の愛車である高高武丸号に」と告げた近藤駿太は、高岡ミロ、高桑真之、武田が作ったバイクにまたがり、なんと騎馬戦スタイルでリフトアップ。そのまま前へと進むインパクト抜群の始まりから、ツッパリ色の強いディスコ風ナンバーで、一糸乱れぬパフォーマンスを繰り広げていく。パラパラ風の動きやヤンキー座りなどでコミカルな味つけも加えつつ、指で“O”の字を作る“Osyanポーズ”でイキったポーズを堂々と決めたり、手で“羅武（＝ラブ）”の象徴であるハートを形作ったりと、Lienと一緒に楽しめる振り付けが加えられているのも注目ポイントだ。また、最年少の高桑がセンターで長尺のソロダンスを見せる“スーパー高桑タイム”では、Lienの“フーッ！”という声も。リリース日まで温存してきた初パフォーマンスと、愛し合える世の中を願う歌詞のメッセージに場内のテンションもグッと上がる。

ここで、MCとしてEBiDANの先輩である超特急のリョウガが現れると、Lienからは大歓声が。1st EP『Osyan』がリリースされたこと、1月の北海道を皮切りにリリースイベントで全国を回り、今日の発売日を迎えたことを伝えていく。メンバーには「かっこいいね！」とライブを賞賛して、先輩らしい一面も見せた。

ここからはリョウガを交えて7人でのトークへ。EP『Osyan』について、リョウガに「どんなときに聞いてほしい？」と問われた近藤は「ツッパリたいときですね！」と言い切ってみせた。また、森田璃空は「まずバイクの音から始まって、本当にびっくりしました」と、リード曲「羅武が如く〜恋の⾵林⽕⼭〜」を初聞きしたときの感想を告白。曲をプロデュースした綾小路 翔についても、武田が「レコーディングでも直々にディレクションしてくださって、すごく優しくて！おかげで、みんな今までと違うツッパリ要素を加えた歌い方をしてるんです」と教えてくれた。

トーク中には『Osyan』がCD発売週のデイリーチャート1位を獲得した報告も舞い込んで、6人はLienと大喜び。そしてリョウガが「ここで綾小路 翔さんが、なんと本日応援に駆けつけてくださいました！」と告げると、氣志團の代表曲「One Night Carnival」のBGMをバックに、なんと電飾でギラギラに輝くデコチャリに乗って綾小路 翔がサプライズ登場した。

綾小路はLienelについて「氣志團の後継者です！」と断言し、「普通10年活動してるとフォロワーが生まれるって言うんだけど、我々生まれたことなくて。ずっと独りぼっちだったのが、Lienel前にライブで特攻服着たでしょ？あれ？見つけちゃった！と思って」と、プロデュースに至った経緯を語ってくれた。さらに「デビューして25年で培ってきたものを全部Lienelにあげようって」と話し、“風林火山”を冠した楽曲についても「Lienelは歴史上の人になるんじゃないかと思っていて。そんな気持ちを込めて、どでかいテーマで作ってみたんですよ。みんなの愛をファンのみなさんに全力で届けてほしい。たぶん今、こんなに漢字を使う曲、氣志團とLienelしかいない」と説明。独自のヤンキースタイルは「世界に発信できる日本のファッションなので、日本代表として世界に羽ばたいてもらいたい。傾奇者って感じですね。傾いてもらいたい」と話し、「“可愛い”を飛び越えるところを見せてほしくて。ドスを利かせて歌ってもらいたいとお願いしました」とレコーディングでのエピソードも明かす。

「これからいろいろな経験して、時には失敗することもあるかもしれないけど、その失敗を恐れずに立ち向かう姿が、何よりもみんなに力を与えたり希望をくれるんです。あとは、ぜひ健康に留意していただきたいです。元気があれば何でもできるっていうのは本当のことなんで、今の元気を絶やすことなく、今のお互いの気持ちを忘れることなく、いつまでも仲良しでいてください」

そうLienelにアドバイスをした綾小路が、さらに「こちらをご覧いただきたいと思います！」とモニターを示すと、なんと“UNIVERSAL MUSIC GROUP×Lienel 2026年6月3日メジャーデビュー決定”の文字が。

想定外のサプライズにメンバーは放心状態で、高桑は「え？ビックリしすぎてわかんないです」と言葉少なに応えるばかりだ。「自信を持って今まで以上に思い切ってやらかしちゃってください！」と綾小路からの言葉をもらい、今の気持ちを聞かれたメンバーは、まず応援してくれたLienに感謝。高岡は「Lienのみなさん1人ひとりを大切にして一緒に進んでいければなと思います」と伝え、近藤が「これをキッカケに……Lienel売れるぞ！」と宣言すると、Lienも同意の声をあげる。武田はこれからも変わらずLienとの絆を深めて、新たな壁を超えられるように全力で頑張ります」と決意を述べ、森田も「ここからさらにLienとLienelで一丸となって、みなさんと絆を深めていけたらなと思います」と一礼。高桑は「すべてに感謝して、健康第一で頑張ります！」と常日頃からの“健康第一”のポリシーを繰り返し、リーダーの芳賀柊斗は「駿太の言う通り、売れてやりましょう！」と決意の声をあげた。

「メジャーに行く瞬間に立ち会えて本当に嬉しいです。ここが伝説の始まりなんで、ぜひともすごい景色を僕たちに見せてください」と祝福の言葉を贈った綾小路は、だが、ここで「ユニバーサルのスタッフさんがシンガポールのほうに契約書を忘れてしまったということで、メジャーデビューするためには契約書を取ってきてもらわないといけない」と“バッドサプライズ”を告白。「ちょっと待って！」と嘆きの声をあげ、崩れ落ちるメンバーに「メジャーデビューって簡単にはできないもんなんだな、俺のデコチャリを貸すからシンガポール行ってきて！」と綾小路が言い渡し、メジャーデビューに向けたスペシャルミッションが発動することになった。

「とにかく安全に、シンガポールまで頑張って、気を付けて行ってきてくださいね！」というリョウガの声援を受け、デコチャリを運転する近藤を先頭に退場した6人。その後の囲み取材でシンガポールへの意気込みも語られ、スペシャルミッションへの注目を後日へと繋げた。

LienelはEP『Osyan』を引っ提げ、4月28・29日の愛知・COMTEC PORTBASEを皮切りに東名阪ホールツアーも開催する。ツアーファイナルとなる6月21日のパシフィコ横浜は彼らが3年前に結成のお披露目をした会場でもあり、メジャーデビュー後の公演としても思い入れが重なる場所となりそうだ。

撮影◎米山三郎

■1st EP『Osyan』

2026年3月18日発売

※綾小路 翔 楽曲提供「羅武が如く〜恋の風林火山〜」リード曲

※6月3日発売 メジャーデビュー曲は後日詳細発表となります 【形態】

＜通常盤＞ ZXRC-2125 / 税込2,300円(税抜2,091円)

＜初回限定盤A＞ ZXRC-2123 / 税込4,800円(税抜4,364円)

＜初回限定盤B＞ ZXRC-2124 / 税込4,800円(税抜4,364円) 【収録曲】

＜通常盤＞

・CD

1​. 羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※楽曲提供：綾小路 翔

2​. Daisy

3​. Don’t Stop

4​. シンデレラ・ナイト

5​. きみいろメモリー

6​.ままならない愛 ＜初回限定盤A/B共通＞

・CD

1​. 羅武が如く〜恋の風林火山〜 ※楽曲提供：綾小路 翔

2​. Daisy

3​. Don’t Stop

4​. シンデレラ・ナイト

5​. きみいろメモリー

6​.ままならない愛

7​. Mirror ※初回限定盤A/Bにのみ収録 ・初回限定版A：Blu-ray ライブ映像『Lienel 3rd Live Tour 2025 「Lienel a go-go!」』2025.05.06 Zepp Haneda (TOKYO) 収録

・初回限定版B：Blu-ray ライブ映像『Lienel 4th Live Tour 2025「Miracle」』2025.10.13 LINE CUBE SHIBUYA 収録

関連リンク ◆Lienel オフィシャルサイト

◆Lienel オフィシャルX

◆Lienel オフィシャルInstagram

◆Lienel オフィシャルYouTube

◆Lienel オフィシャルTikTok

撮影◎米山三郎