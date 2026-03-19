GENKING.「業者の見積もり200万って言われて」“約100畳”自宅のフローリングDIY報告「業者レベルにできた」
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントのGENKING.が、3月18日に自身のInstagramストーリーズを更新。自宅でDIYしているショットを投稿した。
【写真】41歳タレント「おしゃれで高級感のあるお部屋」約100畳フローリング張り替えた広々自宅
GENKING.は「TVで紹介しまくった部屋は天井から壁まで全面ミラーでギラギラすぎたから今回はなんかテイスト変えたよん」とつづり、部屋の模様替えを行ったことを報告。「床の色変えたくて業者の見積もり200万って言われて『じゃあ自分でやるわ』ってなった結果普通に業者レベルにできた」「やっぱ私はDIY強いわ」と続け、満足のいく出来になったことを明かしている。続く大量のフローリング材が写った写真には「100畳近いレベルを自分で貼ったよ」とコメントを添え、更に木のフローリングの上からグレーのタイル型のフローリングを大量に貼り付けているショットも披露している。
最後にこちらも自分でリメイクしたというキッチンの写真に「美容もファッションもインテリアも安い高い関係なく生まれ変わらせることが大好き」とコメントを添え、一連の投稿を結んでいる。
この投稿には「センスの塊」「おしゃれで高級感のあるお部屋」「雰囲気が変わって素敵」「模様替え大成功すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「おしゃれで高級感のあるお部屋」約100畳フローリング張り替えた広々自宅
◆GENKING.、DIYした自宅ショット公開
GENKING.は「TVで紹介しまくった部屋は天井から壁まで全面ミラーでギラギラすぎたから今回はなんかテイスト変えたよん」とつづり、部屋の模様替えを行ったことを報告。「床の色変えたくて業者の見積もり200万って言われて『じゃあ自分でやるわ』ってなった結果普通に業者レベルにできた」「やっぱ私はDIY強いわ」と続け、満足のいく出来になったことを明かしている。続く大量のフローリング材が写った写真には「100畳近いレベルを自分で貼ったよ」とコメントを添え、更に木のフローリングの上からグレーのタイル型のフローリングを大量に貼り付けているショットも披露している。
◆GENKING.のDIYショットが話題
この投稿には「センスの塊」「おしゃれで高級感のあるお部屋」「雰囲気が変わって素敵」「模様替え大成功すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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