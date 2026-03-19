マイホームを建てたお祝いに、とんでもないものをもらったという人も。今回は、迷惑すぎる新築祝いのエピソードをご紹介します。

帰宅後に目に入ったものは…

「念願のマイホームが完成したときのこと。内装もインテリアもすごくこだわり、自分好みの部屋にすることができました。

ある日、仕事から帰ってきたら、リビングに謎の大きな水槽が。水槽の中を泳ぐ、大きな怖い顔をした魚と目が合い、思わず叫びました……。

その魚は夫の兄が新築祝いにとプレゼントしてくれたそうです。今までもらったプレゼントの中でダントツ迷惑でした……。その水槽を置くために、お気に入りの雑貨は移動させられていました。存在感がありすぎるし、ブルーライトで照らされた水槽は北欧テイストのこの部屋にまったく合っていませんでした……。

今すぐ返してこいと言っても、夫は『せっかくもらったものだし』とハッキリしない態度。かといって自分で世話をするわけでもなく、私が育て方を調べ、エサをあげたり水槽の掃除をする羽目に……。天寿を全うした魚でしたが、育てていくうちに愛着がわいたかと聞かれたらそうでもなく……。淡々と世話をしていただけでした。お金もかかるし、欲しくもない生き物を押し付けられた私の身にもなってほしい。義兄のことも夫のことも、いまだに許していません」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ いきなり生き物をプレゼントされたら動揺しますよね……。しかも、水槽なんてスペースをとるものまで置かれて。迷惑でしかありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。