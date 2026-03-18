女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、デビュー当初の苦い思い出を明かした。

かたせは東京の超名門で、桜陰、女子学院と並ぶ女子御三家と呼ばれる雙葉出身。伊集院光から「超・超名門校を出て、こうやって女優さん、俳優さんになるというのは、周りはどうだったんですか？」と問われ、「両親は、私が飽きっぽいから、すぐ飽きるんじゃないかなと思ってたみたいなんですけど」と振り返った。

テレ東番組への初出演について聞かれると、「私、デビューです。『大江戸捜査網』」と答えた。当時まだテレ東が「東京12チャンネル」だった時代の1978年、時代劇が初の演技だったという。

しかし、この出演にはほろ苦い思い出があった。「1回目、レギュラーになったからって“プレゼント回”みたいな、紹介編みたいなのがあるじゃないですか？あまりに芝居が下手で、全部アフレコしたんです。自分のに」。一同が「え〜！？」と声をそろえると、「ありがたいですよね。そんなこと今、していただけないですよね」と振り返った。