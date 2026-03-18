石崎ひゅーい、6thアルバム『Tokyo City Lights』リリース！菅田将暉、宮世琉弥らよりメッセージも到着

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石崎ひゅーいの6枚目のアルバム『Tokyo City Lights』が、3月18日にリリースされた。

■表題曲「Tokyo City Lights」のMVも公開

故郷を離れ上京し、メジャーデビューしてから14年が経とうとしている今、改めて自身の夢や理想を見つめ直した作品で、TVドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌「HERO」や、SIX LOUNGEのヤマグチユウモリとのコラボ楽曲「someday」などの楽曲に加え、あらたに書き下ろした楽曲を含めた全10曲を収録。若い頃とはまた違ったあらたな表現に挑戦した一枚となっている。

リリースにあたってオープンした特設サイトには、収録楽曲の制作に携わった数々のアーティスト陣に加え、普段より親交が深く、石崎ひゅーいとともに数々の名曲を作り上げてきた菅田将暉からのメッセージが到着。

さらに、石崎ひゅーいとの初の共作楽曲「美貌録」が収録された最新アルバムを3月25日にリリースする宮世琉弥からもメッセージが寄せられた。

各楽曲に対するセルフライナーノーツも掲載されており、非常に読み応えたっぷりな内容となっている本サイトだが、ファンからのメッセージを募集する企画もスタート。『Tokyo City Lights』から思い起こされる自由なエピソードを募集し、石崎が返答する企画となっている。

石崎ひゅーいは3月18日、YouTubeにて発売記念生配信ライブを開催し、アルバムに収録される新曲を含む全6曲を弾き語りで披露。音源とはまた違った余韻のあるパフォーマンスで視聴者を魅了した。

生配信のあとには「Tokyo City Lights」のミMVもフル公開された。歌詞の意味と相まって、東京の街で踊るバレリーナの姿が非常に象徴的な映像となっている。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokyo City Lights」

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『Tokyo City Lights』

■関連リンク

『Tokyo City Lights』特設サイト

https://www.ishizakihuwie.com/tokyocitylights/

石崎ひゅーい OFFICIAL SITE

http://www.ishizakihuwie.com/