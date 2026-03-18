自身のコスメブランドの商品が18日に発売

フィギュアスケートで2016年の世界ジュニアを制し、現在はアイスショーでも活躍する本田真凜さんが18日、インスタグラムを更新。自身が立ち上げたコスメブランドの商品が発売されたと報告した。

本田さんはインスタグラムで「Luarine 本日より全国発売開始です やぁぁぁい！！」と伝えた。

「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみました」というコメントとともに、自身でメイクを施し、ドレスを着た画像も添えていた。

コメント欄では「真凜さん素敵です」「可愛すぎ！！！」「プリンセスかと思った」「改めて発売おめでとうございます」「似合ってる」などの声が寄せられた。

本田さんが立ち上げたのはコスメブランド「Luarine（ルアリン）」。先月22日にインスタグラムで報告し、「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい” 幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日ついにこの日を迎えられたこと、本当に本当に嬉しく思います」と記していた。

商品開発、デザイン、ブランディングなど全てに自分自身が携わったそうで、「強いこだわりや想いを全て妥協せず商品に込めることが叶いました」と明かしていた。

本田さんは2024年1月に現役引退を表明。現在はアイスショーなどで活躍している。



（THE ANSWER編集部）