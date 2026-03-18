トヨタ「アクア」の最安グレード「X」の魅力

トヨタのハイブリッド専用コンパクトカー「アクア」には、多様な仕様が展開されています。そのなかでも、最も手頃な価格設定となっているエントリーグレードはどのようなモデルなのでしょうか。

現行モデルは2021年7月に登場した2代目で、「さらに次の10年を見据えたコンパクトカー」がコンセプトに掲げられています。

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TNGA（GA-B）プラットフォームを採用し、ホイールベースを従来型から50mm延長されました。高いボディ剛性と静粛性に加え、リアシートの居住空間や荷室の利便性が大幅に向上しています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm（2WD）、ホイールベースは2600mmです。従来型からホイールベースを50mm延長することで、リアシートの居住空間や荷室の利便性が向上しています。

直近では2025年9月に一部改良が施され、ブランドの“先進・上質”なイメージを高めるべく、外観デザインが刷新されました。

全グレードで、最新のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」をモチーフとしたフロントデザインが採用されたほか、バックドアガーニッシュにピアノブラック塗装が追加され、質感が高められています。

機能面では、最新のコネクティッドナビ対応マルチメディアを搭載。安全装備の「プリクラッシュセーフティ」は検知対象にバイクや出会い頭の衝突回避機能が追加されたほか、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が全車に標準装備されました。

さらに、ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小させることで、狭い道での取り回しやすさも向上しています。

そんな現在のラインナップにおいて、最も安価な設定となっているのが「X」グレードです。ビジネス需要も想定した「B」グレードを除き、個人ユーザーにとっての入り口となる実質的なエントリーモデルといえます。

エクステリアは、最新のBi-Beam LEDヘッドランプやLEDデイライトを備え、足元には185/65R15タイヤと樹脂フルキャップ付のスチールホイールを装着。シンプルながら洗練された佇まいに仕上げられました。

インテリアはブラックを基調とし、無駄を削ぎ落としたクリーンな空間が広がります。シート表皮には実用的なファブリックが採用され、ヘッドレスト一体型のフロントシートを装備。メーター類は7インチの大型カラーマルチインフォメーションディスプレイとデジタルメーターが標準となり、今回の改良でディスプレイオーディオも8インチに拡大されました。

パワートレインは、高効率な1.5リッターダイナミックフォースエンジンに、高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

アクセル操作への応答性が高く、街中では電気だけでもパワフルに走行可能です。燃費性能は2WDモデルで34.3km／L（WLTCモード）という優れた数値を誇ります。

安全面では、最新の「Toyota Safety Sense」を標準装備。全車速追従機能付のレーダークルーズコントロールや、車線内の中央を走るよう支援するレーントレーシングアシストなどが網羅されています。

また、災害時に役立つAC100V・1500Wのアクセサリーコンセントと非常時給電モードも全車に標準で備わっています。

ボディカラーは、新規開発の「マッドバス」や「グレイッシュブルー」といった新色を含む全9色から選択可能です。

アクア「X」の価格（消費税込）は、2WDモデルが209万円、電気式4輪駆動のE-Fourモデルが228万8000円です。

最上級グレードである「Z」のE-Fourモデルの価格は302万2800円となっており、エントリーモデルの「X」はこれに比べて約93万円も安く設定されています。

最新の安全装備や利便性の高い給電機能を備えながら、200万円強という価格を実現しているこのモデルは、高い実用性と環境性能を重視するユーザーにとって魅力的な選択肢といえるでしょう。