◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA・WBC・WBO1位、IBF3位 中谷潤人(M.T)（2026年5月2日 東京ドーム）

NTTドコモは18日、5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）による“世紀の一戦”の「Leminoペイ・パー・ビュー（PPV）」チケットの販売を開始したことを発表した。

同興行はWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦するタイトルマッチとのダブル世界戦となる。興行のもようはNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」が独占ライブ配信する。

PPVチケットは事前販売6050円、当日販売は7150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。同サービス契約者とPPV購入者は試合前の事前コンテンツとして井上尚弥、中谷潤人、武居由樹、佐々木尽、井岡一翔らが出場した過去の試合映像と、その激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品も視聴可能となる。（本日12時から視聴可能）。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）